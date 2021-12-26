23:02, Вчера

Пискун: в 2023 году коронавируса уже не будет Святослав Пискун объяснил, почему в 2023 году пандемия коронавируса закончится

Пандемия COVID-19 продлится до 2023 года. Такое мнение высказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

Он объяснил, на чем базируется его предположение. Бывший генпрокурор считает, что в 2023 году для распространения SARS-CoV-2 не будет нужной среды его обитания.

"В 2023 году пандемии не будет. Все. В 2022 году будет, а в 2023 не будет. Потому, что (изобрели - ред.) лекарства, таблетки. И уже много людей в мире будут вакцинированы. Он, таким образом, съедается другими вирусами, и он погибает", — сказал Пискун.

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Экс-генпрокурор напомнил ситуацию с гриппом в прошлом веке, который считался смертоносным.

"Это то же самое, что было с чумой, с гриппом. От гриппа когда-то умерла половина французской армии. И что? А сейчас никто не умирает. Вот тут такая же история с коронавирусом", — сказал Пискун.

Отметим, что по сводке Минздрава, по состоянию на 26 декабря 2021 года в Украине было зафиксировано 2 810 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 240 детей и 30 медработников. 138 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

По количеству заболевших за сутки людей лидирует Киев. В столице за 25 декабря выявили 251 случай коронавируса. Меньше всего было обнаружено за сутки новых заражений в Луганской области (6 человек) и Херсонской области (22 человека).

Ранее украинский ученый-биохимик Сергей Комиссаренко сообщил, что в появлении нового штамма коронавируса "Омикрон" есть позитивная сторона.

"Окончание пандемии зависит от поведения вируса. Вы видите, что появляются все новые варианты вируса. Вспомните, у нас были "Альфа", "Бета", "Гамма", но сейчас о них никто не вспоминает, потому что вирусы конкурируют друг с другом, и наиболее заразный вытесняет другие. Сейчас пока что господствует "Дельта", но и она замещается "Омикроном", — сказал он.