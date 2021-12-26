22:07, Вчера

Гордон раскрыл секрет своей лысины Дмитрий Гордон рассказал, как на его жизнь повлиял Александр Розенбаум

О своей дружбе с российским певцом Александром Розенбаумом рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Александр Яковлевич — человек, которого я люблю, я вырос на его песнях. У нас разные политические взгляды, мы в последние годы перестали говорить о политике вообще — зачем говорить о том, что разъединяет? Лучше говорить о том, что объединяет. Помню, город Вильнюс, пустая улица, ночью, и мы стоим и кричим друг на друга из-за политики. Это ужас был. Я его боготворю буквально, он великий человек. На нем сформировались вкусы нескольких поколений. Михаил Жванецкий как-то сказал: "На песнях этого человека выросли и уехали несколько поколений", — сказал он.

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Гордон рассказал о двух важных вещах в его жизни, на которые повлиял Розенбаум.

"Я благодарен ему за многое. Кстати, вот я побрит наголо. Это он. После армии волосы стали выпадать, я начал прикрывать лысину, как-то маскировать. Чувствую, выпадают волосы, как неудобно. 97-й год. Он мне говорит: "Дима, бабушка мне когда-то сказала — запомни, Саша, лысый мужской череп всегда красив. Побрей голову. И я побрил голову. Побрей голову — тебе понравится". И я побрил голову — и мне понравилось. Более того, Алесе понравилось. Он сыграл еще одну роль в моей жизни. Был день рождения Алеси, Александр Яковлевич приехал. Мы праздновали, праздновали, уже так напраздновались, что в аэропорту друг друга поддерживали. Он должен был улетать в Тель-Авив ночью, самолет все задерживали. В конце концов, он мне говорит: сколько можно так встречаться? Надо определяться, это безобразие. Я его послушал, я определился с Алесей и предложил ей все, что мог предложить. Поэтому сыграл, видите, роль дважды в моей жизни", — сказал он.

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