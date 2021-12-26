19:07, Сегодня

Кремль навязывает россиянам тему Украины — журналист о заявлениях Путина Роман Попков рассказал, о чем говорят слова Путина на пресс-конференции

Российская власть продолжает навязывать своим гражданам тему Украины — об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал обозреватель сетевого издания "МБХ медиа" Роман Попков.

"В первую очередь я хотел бы отметить, что очень сильно в Российской Федерации снизился накал по сравнению с 2014 годом в плане заинтересованности россиян в происходящем в Украине. Постепенно эйфория в связи с аннексией Крыма, первыми шагами на Донбассе уходит. У людей все больше других, внутренних проблем. Это и проблема с пандемией, и постоянный рост цен, усиливающаяся инфляция. И внешнеполитическая повестка все меньше волнует людей. Но Кремль, тем не менее, пытается усиленно через полностью контролируемое телевидение вернуть российское общество в состояние перманентной истерики. Кричат во всех ток-шоу об Украине, в любое время можно включить телевизор, и будет тема Украины, тема Зеленского. Есть такое стремление, Кремль пытается с людьми разговаривать языком холодной войны, он себя чувствует уверенно. Потому что сложно объяснить, почему цены растут", — сказал он.

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Также журналист рассказал, почему на недавней пресс-конференции Владимир Путин много говорил об Украине.

"По поводу пресс-конференции, что мы поняли важное — что Путин ни на йоту не сдвинулся в своем представлении об Украине по сравнению с 2014 годом. Он по-прежнему живет в мире выдуманных им и его окружением сказок о госперевороте, о том, как кровавая хунта пришла к власти, свергнув Януковича, который и так готов был уйти. Он все это вновь и вновь проговаривает. Почему в этот раз он больше об этом говорил? Потому что с 2014 года Путин, превратив Россию в страну изгоя, пытается максимально взвинтить международную напряженность, как некоторые его коллеги в Беларуси, Северной Корее, это же старый добрый почерк. Взвинтить напряженность и потом что-то отыграть у западных партнеров. И Украина для него привычная карта, он ее пытается разыгрывать. Проблема в том, что играя в эти игры, он, как говорится, щелкает зажигалкой, сидя на пороховой бочке. Это опасно", — сказал он.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что РФ думает о перспективах своей безопасности.

Вопрос о том, готовится ли Россия к вторжению в Украину, президент РФ перевел в плоскость, что это, мол, Украина может проявить военную агрессию по отношению к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Также президент страны-агрессора возложил ответственность за эскалацию напряжения на НАТО, которое якобы "приближается к границам РФ".

"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Но он начал. Результат: окружение, потери и Минские соглашения…

Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе –ред.) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому", — сказал Путин.