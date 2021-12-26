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Шевченко заставили уйти из сборной — Шустер Журналист удивил заявлением об экс-тренере сборной по футболу

Экс-тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко покинул должность не по своей воле — об этом рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Андрей Шевченко не ушел из сборной Украины, его ушли. Я с Андреем Николаевичем не разговаривал на эту тему, но разговаривал с другими людьми. Я знаю, что Федерация повела себя очень некорректно. Это мягко сказано. Я думаю, что Андрей Николаевич остался бы тренером сборной", — сказал он.

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Напомним, знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины 16 февраля 2016 года. 15 июля 2016 года исполкомом ФФУ Шевченко был утверждён на пост главного тренера сборной Украины.

31 июля 2021 года Андрей Шевченко сообщил, что прощается с Национальной командой. Эту информацию подтвердили в УАФ.

В ноябре стало известно, что Андрей Шевченко заключил соглашение со старейшим клубом Италии "Дженоа" и был назначен главным тренером клуба.