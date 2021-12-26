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Человек года в Украине: Шустер назвал свою версию Известный журналист рассказал, кого считает человеком 2021 года в Украине

Человеком года по версии журнала Time признали основателя SpaseX и Tesla Илона Маска. Эту новость прокомментировал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" журналист и телеведущий Савик Шустер. Также он рассказал, кого считает человеком года в Украине.

"Илон Маск — почему бы и нет. С одной стороны, это человек, который мыслит о будущем, он делает многие вещи для будущего. Ну, и еще ведет сатирическую программу Saturday Night Live. За это можно дать человека года. Это очень яркая личность. Думаю, он наиболее яркий. Я пытаюсь думать, кто бы мог еще, но пока никто в голову не приходит", — сказал он.

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Журналист назвал кандидатуру на звание человека года в Украине.

"Чисто субъективно, я бы человека года дал Василию Бурбе и его ребятам — за храбрость, что они в принципе вышли в публичную плоскость. Для разведчика это как для медика нарушить клятву Гиппократа. Выйти так, в открытую — это была очень дерзкая операция (по "вагнеровцам" — ред.), она была сорвана. Они вышли и сказали, что в окружении президента есть "крот", и еще хуже, что мы можем оказаться в ситуации, как в 2014 году, когда мы узнаем, что один министр и другой руководитель — граждане России", — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции раскритиковал бывшего главу военной разведки Василия Бурбу, заявлявшего о причастности руководства Украины к срыву операции по "вагнеровцам".

"Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент... Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет", — сказал он.

Ранее Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.