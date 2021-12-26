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Какие медицинские услуги украинцы могут получить бесплатно: список В НСЗУ анонсировали новый пакет медуслуг

В Украине увеличили финансирование программы медицинских гарантий, в результате чего пациенты смогут бесплатно получать больше медуслуг.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь.

"В программу медицинских гарантий добавили аж 33 миллиарда. Это значит, что больше средств пойдут в больницы на помощь, в которой нуждаются пациенты. Граждане Украины имеют право бесплатно на все основные базовые обследования, лечение, анализы, хирургические вмешательства. В этом году появляется новый пакет медицинских услуг - так называемая хирургия одного дня, когда больница может произвести небольшое хирургическое вмешательство, там есть зафиксированный перечень, и не держать человека дольше одного дня в больнице. Это делается для того, чтобы больница не держала человека больше, чем нужно, а делала вмешательство, получала за это средства и отпускала человека домой, если с ним все хорошо", - сказала она.

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По словам спикера НСЗУ, также в этом году расширяется перечень доступных лекарств:

"Это бесплатные лекарства, или с небольшой доплатой, которые пациент может получить. Добавляются еще два заболевания - это лекарство от хронического обструктивного заболевания легких, электронный рецепт на них можно будет получить и получить лекарство бесплатно в аптеке, а также болезнь Паркинсона".

Гудзь напомнила, что с 1 октября 2021 года программа "Доступные лекарства" расширилась на лекарства, в которых нуждаются люди с расстройствами психики и эпилепсией.

"Также в программу входят лекарства для людей, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом. Обратитесь, пожалуйста, к своему семейному врачу, если у вас есть такой диагноз. Если вы нуждаетесь в таком лечении, он сможет выписать вам электронный рецепт. С этим рецептом можно пойти в аптеку и получить свое лекарство бесплатно", - пояснила она.

Представительница НСЗУ прокомментировала ситуацию с компьютерным обследованием:

"Что касается компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии – да, действительно, она входит в программу медицинских гарантий. Эти обследования можно получить бесплатно. Направление на них может выписать как семейный врач, так и, что важно, лечащий врач. Например, если невролог считает, что вам нужно МРТ, то не нужно вас направлять обратно к семейному врачу, он может выписать вам само направление, и вы с этим направлением пойдете и получите свою услугу".

В НСЗУ также напомнили, кто имеет право на бесплатную стоматологическую помощь.

"О стоматологической помощи - в большинстве стран мира она не покрывается государством, то есть она платная для пациента. В Украине плановая стоматологическая помощь оплачивается детям. Вся помощь, которая нужна ребенку, должна оказываться бесплатно... Для взрослых стоматологическая помощь бесплатна только ургентная, то есть если эта проблема угрожает здоровью и жизни. Отек, нарыв, острая боль в зубе - вы с этим можете обратиться в стоматполиклинику и вас полечат бесплатно. Кариес и подобные штуки - это делается за деньги", - рассказала Гудзь.

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Ранее врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о минусах программы медицинских гарантий. По его мнению, спектр гарантированных государством услуг недостаточен, а получить эти услуги довольно трудно.

"Сегодняшняя система - это обращение к первичному звену, что уже крайне сложно на фоне пандемии и вне пандемии. Взять сегодня направление на бесплатные анализы или консультацию - это очень сложно. Если вы его получили, то "вторичка" сегодня тоже работает неэффективно. Это очереди, запись на несколько месяцев вперед к узкопрофильному специалисту в поликлинике", - отметил Волянский.

В свою очередь доктор медицинских наук Ольга Голубовская назвала нынешнюю ситуацию в украинской медицине "угрозой нацбезопасности".