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Войска РФ на границе с Украиной: Маломуж рассказал о блефе Путина "Нужно дальше развивать переговорный процесс, давить серьезными аргументами"

Президент РФ Владимир Путин, требуя гарантий, что Украина не станет членом НАТО, на стратегическом уровне выторгует ту модель, которая обеспечит контроль над нашей страной и странами СНГ в целом. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"У него (Владимира Путина, - ред.) единственный аргумент – наращивание войск, проведение учений, демонстрация силы. Но он больше блефует. Вчера он уже отвел войска, прекратил учения", – сказал он.

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По его мнению, на президента РФ нужно и дальше давить из-за переговорного процесса, ведь он уже теряет позицию силы:

"Путин в определенной степени демонстрирует ослабление позиций – манипулирует вооруженными силами и возможным обострением ситуации. Нужно дальше развивать переговорный процесс, давить серьезными аргументами. А мы должны быть активными участниками и придавать модели действий, а не просто смотреть со стороны, что там делают США и НАТО".

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее дипломат Юлия Осмоловская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, какую ошибку допустили украинские политики, выбрав курс страны в НАТО.

"Я считаю, что когда мы начали достаточно активно говорить о членстве Украины в НАТО, наше политическое руководство не предусмотрело, как это воспримет Россия, и не работало над этим вопросом. Это привело к тому, что теперь РФ нарисовала какие-то катастрофические сценарии, что все ракеты НАТО будут размещены на территории Украины.

И теперь Россия пытается собственным способом выстраивать систему безопасности. Это сработало, по моему мнению, потому что теперь Западу нужно объяснять РФ, почему расширение НАТО не представляет опасности", - сказала она