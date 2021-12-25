Войска РФ на границе с Украиной: Маломуж рассказал о блефе Путина

"Нужно дальше развивать переговорный процесс, давить серьезными аргументами"

Войска РФ на границе с Украиной: Маломуж рассказал о блефе Путина

Президент РФ Владимир Путин, требуя гарантий, что Украина не станет членом НАТО, на стратегическом уровне выторгует ту модель, которая обеспечит контроль над нашей страной и странами СНГ в целом. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж

"У него (Владимира Путина, - ред.) единственный аргумент – наращивание войск, проведение учений, демонстрация силы. Но он больше блефует. Вчера он уже отвел войска, прекратил учения", – сказал он.

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По его мнению, на президента РФ нужно и дальше давить из-за переговорного процесса, ведь он уже теряет позицию силы:

"Путин в определенной степени демонстрирует ослабление позиций – манипулирует вооруженными силами и возможным обострением ситуации. Нужно дальше развивать переговорный процесс, давить серьезными аргументами. А мы должны быть активными участниками и придавать модели действий, а не просто смотреть со стороны, что там делают США и НАТО". 

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО". 

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее дипломат Юлия Осмоловская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, какую ошибку допустили украинские политики, выбрав курс страны в НАТО.

"Я считаю, что когда мы начали достаточно активно говорить о членстве Украины в НАТО, наше политическое руководство не предусмотрело, как это воспримет Россия, и не работало над этим вопросом. Это привело к тому, что теперь РФ нарисовала какие-то катастрофические сценарии, что все ракеты НАТО будут размещены на территории Украины.

И теперь Россия пытается собственным способом выстраивать систему безопасности. Это сработало, по моему мнению, потому что теперь Западу нужно объяснять РФ, почему расширение НАТО не представляет опасности", - сказала она

Источник Украина 24 Теги Россия Владимир Путин НАТО Украина Николай Маломуж