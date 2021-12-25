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Перенесут ли Рождество в Украине - эксперт оценила возможность Религиовед Вита Титаренко объяснила разницу между юлианским и григорианским календарем

В Украине есть перспективы для переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но на сегодняшний день общество не совсем готово совершить такой переход.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" доктор философских наук, доцент отделения религиоведения Института философии НАНУ Вита Титаренко.

"Прежде всего помните, что празднование Рождества 25 декабря и возможность его переноса - это не какая-то догма. Это скорее дань культуре, традиции. Это вещи, которые меняются очень постепенно. Нужно определенное время, чтобы отойти от одного и прийти к другому... Весь мир живет по григорианскому календарю. На сегодняшний день по григорианскому и новоюлианскому календарю празднуют все греко-католики, празднуют 9 из 15 православных церквей - именно 25 декабря Рождество Христово", - сказала эксперт.

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Титаренко отметила, что 7 января празднование будет проходить по юлианскому календарю.

"Кстати, практически юлианский календарь - это языческий календарь. Он был введен еще Юлием Цезарем в 45 году до Рождества Христова. Что касается возможности изменений и празднования Рождества Христова по григорианскому или новоюлианскому календарю, здесь надо помнить, что григорианский календарь... Эта реформа была проведена Папой Григорием XIII в 16-м веке. А новоюлианский календарь - фактически, это модифицированная версия юлианского календаря, который предложил в 1923 году сербский профессор, астроном, математик Миланкович. До 2800 года григорианский и новоюлианский календари совпадают", - рассказала она.

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Эксперт оценила перспективы перехода на празднование 25 декабря Рождества Христова в Украине.

"Мы неоднократно слушали в интервью руководителей крупнейших церквей в Украине - митрополита Епифания и главы УГКЦ Святослава Шевчука, что такие перспективы есть. Только не нужно их искусственно педалировать. На сегодняшний день общество не совсем готово. По социологическим опросам, где-то 77% украинцев пока что не поддерживают этот переход", – сказала Титаренко.

Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что украинцы могут праздновать Рождество как по новому стилю 25 декабря, так и по старому 7 января.

"Церковь празднует Рождество и по старому стилю, и по новому. Причем по новому стилю отмечает не только католическая церковь и протестантская, но и много православных церквей – и Константинополь, и Александрийская церковь, Кипрская. Догматических оснований не праздновать по новому стилю нет. Можно праздновать и по старому, и по новому, но много церквей празднуют по старому стилю, это прежде всего Иерусалимская церковь, Русская, Украинская, Сербская, Грузинская", - отметил он.