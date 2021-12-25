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Большого вторжения России не будет: журналист объяснил почему Российский журналист считает, что Владимир Путин не решится на большую войну против Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин очень хочет уничтожить Украину, однако большого вторжения в нашу страну не будет. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" российский журналист Игорь Яковенко.

"Путин, безусловно, хочет войны. Но большой войны не будет, потому что большая война станет концом его режима. Путин торгует угрозами войны, он пытается грозить войной, держать Запад и Украину в напряжении. Ну и устраивать какие-то провокации на границе с Украиной для того, чтобы Украина чувствовала себя плохо. В конце концов он хочет уничтожить Украину. Но вероятность большого вторжения практически равна нулю", - сказал Яковенко.

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Журналист уверен, что Владимир Путин и дальше готов тратить баснословные деньги на содержание армии для проведения новых провокаций и запугивания Запада.

"Дело в том, что внутри России Путин не может сделать ничего: с пандемией, коррупцией, обнищанием населения. Остается одно - устраивать провокации, делать так, чтобы мир постоянно находился в напряжении. И еще одна задача - быть в центре внимания. Надо сказать, что он добивается своего. Смотрите, Байден уже который раз пытается с ним поговорить, Меркель звонила, Макрон звонит и так далее. Кто бы ему стал звонить, если бы не эти провокации?" - отметил он.

Ранее в российских СМИ появилось сообщение о том, что министр обороны РФ Шойгу заявил о присутствии на Востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных кампаний. Они, по данным Шойгу, привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

"Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента", — цитирует Шойгу российское издание "РБК".

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из вероятных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — сказал он.