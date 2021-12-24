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"Это провал": эксперт о воинском учете для женщин "Это - грубая ошибка на уровне бюрократии тех, кто за это отвечает"

В Минобороне Украины полностью провалили коммуникационную часть перед расширением перечня специальностей и профессий, которая предполагает взятие женщин на военный учет как военнообязанных. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экономист Павел Кухта.

"Никто не проконтролировал, коммуникационщики, очевидно, нормально это не просмотрели. Может, были заняты, может, их не было. Так или иначе - вывалили документ, который сырой и его надо исправлять, и это подано не так как надо. Не нужно вываливать документ... его подбирают СМИ, начинается скандал и потом уже начинается коммуникация. Нужно сначала четко объяснить: что это такое, как это планируется, и тогда излагать этот документ", - говорит он.

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Эксперт действия Минобороны назвал "грубой ошибкой на уровне бюрократии":

"Возможно, в предновогодней суматохе и из-за угрозы военного вторжения со стороны РФ в Минобороны упустили этот момент. Конечно, это грубая ошибка на уровне бюрократии тех, кто за это отвечает. Это нужно срочно исправлять и коммуникационно, и просто править банально этот список, приводить его в здравый смысл".

Напомним, в приказе Министерства обороны были расширены перечни специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Ранее военный, бывший народный депутат Украины Андрей Тетерук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, зачем нужен военный учет для женщин.

"Надо понимать причинно-следственную связь: женщин нужно ставить на учет, потому что Российская Федерация напала на наше государство, и мы должны защищать свою землю. Для того чтобы избежать ситуации 2014-205 гг, когда у нас были дезертиры, парламент еще предыдущего созыв придумал, как создать современную систему учета военнообязанных. Я вижу здесь исключительно позитив: чем больше граждан Украины будут проходить соответствующую подготовку, будут готовы защищать страну - тем лучше", - сказал он.