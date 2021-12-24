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На польско-украинской границе скопились огромные очереди — подробности Из-за очереди на выезд из Польши люди часами мерзнут в машинах

На польских пунктах пропуска в сторону украинской границы выстроились огромные очереди. Люди стоят в заторах часами, чтобы попасть домой. Подробности рассказала корреспондент телеканала "Украина 24" в программе "Сегодня Новости".

Ситуация усложняется. Еще утром люди стояли в очереди по 6-7 часов, но к середине дня, как сообщили польские пограничники, некоторые ждут и по 13 часов. Очереди километровые. Так, в пункте "Медыка" стоит очередь из машин, конца которой даже не видно.

Причина заторов в том, что заробитчане возвращаются домой на рождественские праздники. Правда, люди в очереди говорят, что не ожидали, что будет так долго. Мало кто запасся едой, топливом, которое потратили, потому что грелись всю ночь, и неизвестно, сколько еще придется ждать.

"Метра два-три проехали — встали. Одна машина, две проедут — опять стоим. Мы ничем не запаслись, билеты на поезд пропадут. Не знаем, как мы доберемся и когда. И топливо... Тут заправок нет, мы замерзаем", — рассказал один из ожидающих в очереди.

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Пограничники перенаправили свои силы и средства с направления выезда из Украины, где нет интенсивного движения, на въезд в Украину, рассказал начальник отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" Сергей Веретильник.

Хуже всего дела обстоят на пунктах "Медыка" и "Корчова". В очередях стоит более полтысячи авто. Польские пограничники прогнозируют, что такая ситуация продлится до вечера, а завтра, надеются, станет легче, потому что все стараются выехать до Рождества, 25 декабря. С украинской стороны очереди начнутся с 10 января, когда заробитчане начнут возвращаться на работу.