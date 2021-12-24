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"Можно ожидать чего угодно": экс-депутат Госдумы объяснил, почему опасен Путин "Он живет в иллюзорном мире, который сам себе создал"

Президент России построил абсолютно иллюзорный мир, в котором все хорошо. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День на телеканале "Украина 24" экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, комментируя пресс-конференцию Владимира Путина в четверг, 23 декабря.

"Он живет в иллюзорном мире, который сам себе создал. В этом иллюзорном мире в России все хорошо: она победила COVID-19, она первая по экономике, у нас уже коллективный иммунитет. И война, вообще-то - не наша инициатива, нас туда втягивают, а мы вынуждены защищаться", - говорит он.

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Политик считает, что Владимир Путин абсолютно не ориентируется в реальном мире.

"Он живет в этой парадигме абсолютно реально. Он настолько оторван от реальности, так выпал из контекста событий, которые реально происходят в мире, что от него можно ожидать всего, чего угодно", - говорит Гудков.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что РФ думает о перспективах своей безопасности.

Вопрос о том, готовится ли Россия ко вторжению в Украину, президент РФ перевел в плоскость, что это, мол, Украина может проявить военную агрессию по отношению к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Также традиционно президент страны-агрессора возложил ответственность за эскалацию напряжения на НАТО, которое якобы "приближается к границам РФ".

"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Но он начал. Результат: окружение, потери и Минские соглашения…

Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе – ред.) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому.

Второй вариант, я уже говорил об этом: создание на этой территории такой "антироссии" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению… Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой", - сказал он.