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Вторжения в ближайшие дни не будет — эксперт назвал главные признаки Сергей Грабский рассказал, как определить неминуемость нападения

Какие признаки могут указать, что Россия готова напасть на Украину, рассказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, одно увеличение численности войск у границы — еще не показатель.

"Любое количество войск можно как сосредоточить, так и рассредоточить. Речь идет об отслеживании определенных индикаторов того, что фактически решение о вторжении принято. Совокупность этих индикаторов, а не только количество войск, может указать, что действительно количественные показатели переходят в качественные и вторжение неминуемо. Мы имеем такую систему индикаторов, отслеживаем их, и на сегодняшний день слишком рано говорить, что вторжение произойдет в течение следующих 10-20 дней, месяца или даже больше, потому что индикаторы не отвечают таким показателям. Мы никоим образом не можем сказать, что вторжения не будет в обозримой перспективе. Все наблюдается в определенной динамике", — объяснил он.

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Эксперт назвал самые важные индикаторы.

"Например, если мы видим определенное сосредоточение войск, но не видим разворачивания полевой базы обеспечения, полевых складов, медицинской системы - мы не можем говорить, что решение о нападении принято. Важным индикатором может быть объявление мобилизации в соседней стране, усиление количества и интенсивности учений и так далее. О таких индикаторах можно говорить часами. Вот их совокупность может свидетельствовать об определенной готовности или неготовности определенного подразделения к задействованию в ближайший период времени", — сказал он.

Ранее российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Владимир Путин хочет захватить Украину без войны.

"Он не хочет оказаться в ситуации, когда ему откажут и ему придется отъехать назад с этой историей. Это же потеря репутации. Поэтому он будет додавливать политически, а здесь все средства хороши. А хочется ему, в итоге - упразднить суверенитет Украины. Об этом всегда говорилось, но на прошлой неделе заявилось официально. Он попытается решить этот вопрос политически", — отметил он.