23:06, Вчера

Штаммы коронавируса "Омикрон" и "Дельта": Комаровский назвал отличие "Он протекает легче, но..."

На сегодня отовсюду поступает информация о том, что по тяжести заболевания, количеству госпитализаций, смертей новый штамм коронавируса "Омикрон" однозначно уступает "Дельте". Об этом в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" рассказал доктор Евгений Комаровский.

"Но заразность в 3-4 раза выше, чем у "Дельты", т.е. это приближается по заразности примерно к кори. Уцелеть от "Омикрона" практически нереально - никакие маски, ограничения нас не спасают. "Омикрон" придет в каждую носоглотку", - рассказал он.

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По его словам, в Вашингтонском университете дали эпидемиологический прогноз, что за ближайшие 3 месяца от "Омикрона" заболеют столько же людей, сколько заболело за 2 предыдущих года от коронавируса:

"Т.е. они ждут заболевания порядка 3 млрд людей. Он протекает легче, но количество заболевших такое, что больницы будут забиты и всем хватит поработать. А в нашей ситуации с дефицитом прежде всего кадров, демотивированными работниками...".

Также, по его словам, сегодня в Южной Африке, где начинался развиваться "Омикрон", заявили о резком падении заболеваемости:

"Они считают, что поскольку у них особых локдаунов не было и никто дисциплину не соблюдал, то практически все жители страны имеют по большому счету антитела. Поэтому у них "Омикрон" сильно не разгулялся. Я вас уверяю, что найти в Украине людей, у которых нет антител, достаточно сложно, потому что все наши локдауны носили условный характер... Все, кто хотел выходить из дома, уже с коронавирусом встретились по большому счету. Но я настаиваю, что коронавирус в любом виде - смертельно опасное заболевание для пожилых людей... Более того, нужно сделать бустер (бустерная доза от коронавируса - прим. ред.) свободным".

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каким категориям украинцев нужно делать дополнительную прививку от коронавируса.

"Во-первых, есть два варианта третьей дозы. Первая — дополнительная, о которой сейчас идет речь, и она показана людям, которые имеют недостаточно сильную иммунную систему и могут не отвечать или недостаточно отвечать на первые две дозы. А есть понятие бустерной дозы. Она будет вводиться позже всем остальным людям, у которых нет таких состояний, о которых я сказала.

Врачи не будут специально предлагать предварительно сделать анализ на антитела, но каждый человек может по желанию сделать. Или врач скажет, а человек сам будет решать, делать исследование или просто сделать третью прививку", — объяснила она.