22:18, Вчера

До Нового года бомбить не будут - Комаровский о российской угрозе "Народ хочет, чтобы к нему обратился отец нации"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 22 декабря заявил, что Россия может нанести по Украине ядерный удар. Так ли это, в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" рассказал доктор Евгений Комаровский.

"Как вы понимаете, я же не являюсь экспертом по заявлению про ядерный удар и т.д. Я просто все время строю коммуникационные параллели - вот как государственная машина не может контактировать, находить общий язык с людьми, когда речь идет о реальной угрозе, о том, что коронавирус... Вот точно также с возможными войнами, выяснениями отношений - коммуникационной стратегии нет и близко. В конце концов, если каждый божий день из всех утюгов нам рассказывают... Кто-то говорит, что война будет, кто-то - не будет", - сказал он.

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"Что мы хотим, собственно говоря?... Народ, который типа против, что хочет? Чтобы к нему по-человечески, по-матерински или по-отечески обратился отец нации и сказал: "Ребята, спокойно, встречайте, мы работаем, т.е. что вас всех ждет". Т.е. чтобы хотя бы понимали из первых рук. А так получается, что представители на высочайшем уровне власти говорят совершенно противоположные вещи. Я по крайней мере для себя понял одно - поскольку Путин сказал, что в начале января у них какие-то переговоры будут (с Байденом - прим. ред.)... Поскольку они договорились, что они встретятся в начале января, то я готов поздравить всех жителей нашей страны с тем фактом, что таки до Нового года, скорее всего, никого бомбить не будут", - рассказал Комаровский.

Напомним, 22 декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Россия может нанести по Украине ядерный удар. На такой шаг Москва может пойти из-за того, что Киев идет по демократическому пути развития.

Глава ВР напомнил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, однако Россия не выполняет Будапештский меморандум, который предусматривает сохранение территориальной целостности нашей страны.

"Сегодня Россия, которая стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что, если мы продолжим свое демократическое развитие, она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одни данные нам в 1996 году гарантии не работают, мы беззащитны перед ядерной угрозой", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что Россия уже нарушила свои обязательства в 2014 году и продолжает это делать в 2021-м.