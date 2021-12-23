22:05, Вчера

"Вы убиваете людей!" Горячий спор в студии из-за вакцинации Евгений Комаровский и Валентина Маркевич поспорили в прямом эфире

Известный врач Евгений Комаровский и кандидат медицинских наук Валентина Маркевич устроили горячую перепалку в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" из-за вакцинации от коронавируса.

Евгений Комаровский: Я настаиваю и подчеркиваю: "омикрон", "дельта", неважно, как это называется, но коронавирус — смертельно опасное заболевание для пожилых людей. Каждая бабушка должна быть отловлена и вакцинирована, как бы далеко она ни убежала, вместе с дедушкой. Вакцинировать группы риска обязательно! Более того, надо сделать бустер свободным. Сделайте, чтобы каждый, у кого прошло три месяца после "АстраЗенеки" или полгода после мРНК-вакцины, имел доступ к бустеру. У нас количество вакцин больше, чем количество желающих вакцинироваться.

Валентина Маркевич: Вы действительно являетесь лидером мысли и представляете определенный конгломерат медицинских работников, и являетесь лидером как медицинский эксперт в Украине. Вы реально понимаете, что на сегодняшний день все вакцины, которые выпущены, являются экспериментальными и находятся на третьей фазе до 2023 года. Вы согласны со мной? Это официальные данные, как бы вам ни хотелось. Люди, которые сейчас принимают вакцины, имеют право на нормальное информационное согласие. Оно регламентируется нюрнбергскими документами, решением совета Ассамблеи Европы 2361, разрешением экстренного применения FDA, Министерства здравоохранения, в конце концов. И каждый человек-получатель вакцины должен быть ознакомлен с осложнениями, с документами на вакцину, ему на электронную почту должно прийти. Он должен получить, как в Германии, 11 листов, где описаны четко случаи, куда можно обратиться, телефоны. И в конце, как в Германии, написано: согласен, не согласен, и ознакомлен с осложнениями. То, что человек должен обязательно подписать. Если человек не согласен, он не вакцинируется, пока он не придет к тому, что ему нужна эта вакцина.

Вы в своем видеообращении, зная, что мы имеем 10% официально зафиксированных осложнений после вакцинации... Как в Германии описано, могут быть невриты, инфаркты, миокардиты, тромбозы, нарушения свертываемости крови и так далее. Все это четко перечислено, люди понимают симптоматику. Вы выходите на телеканал и официально заявляете: вы не переживете, вы умрете, срочно бегите вакцинироваться. Куда? В торговый центр. Мы так до туалетов дойдем. Вы не призываете идти к врачу, который должен нести хотя бы ответственность и разъяснительную работу. Вы не говорите "возможно, убережет". Вы говорите "точно". Государство ничего не создало для этого.

Читайте также: "Не трогайте меня!" – дискуссия экспертов зашла за грань

Евгений Комаровский: Я бы очень хотел, чтобы мы с вами были вдвоем, потому что тема, которую вы подняли... Сейчас вам маленькая иллюстрация того, к чему приводит то, о чем вы говорите. За прошедшие сутки в Великобритании заболели сто тысяч человек. Там 70% вакцинированы. Заболели 100 тысяч, умерли 140 человек. В Украине заболели 6 тысяч человек, умерли 345. Понимаете, о чем это говорит? Потому что в Украине привито не 70%, а 20%.

Валентина Маркевич: Это неправильная позиция! У нас маленькая выборка...

Евгений Комаровский: Неправильная позиция в том, потому что куча людей, которая вас сейчас послушается, не привьется и поставит свою жизнь реально под угрозу. Вы сейчас убиваете людей реально! Вы убиваете людей.

Валентина Маркевич: Нет!

Евгений Комаровский: Да!

Валентина Маркевич: Я задаю вопросы...

Евгений Комаровский: Вы врач, елки-палки, в 2021 году!

Валентина Маркевич: Есть препараты, которые уже капают, и за пять дней проходит...

Евгений Комаровский: Какие?

Валентина Маркевич: Ремдесивир.

Евгений Комаровский: Да у него ничтожная эффективность!

Валентина Маркевич: Ерунда!

Евгений Комаровский: Вот и идите с вашей ерундой!..

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обменялись обвинениями в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

Рабинович упрекнул Арахамию в том, что "слуги народа" не наказали нардепа Галину Третьякову за скандальные высказывания. В ответ Арахамия напомнил об уголовном преследовании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.