20:18, Вчера

Военный учет для женщин – это сигнал: политолог рассказал, какой именно "Мы – расслабленная страна в этом смысле"

Расширение перечня специальностей и профессий, предусматривающее взятие женщин на военный учет в качестве военнообязанных, - это сигнал к тому, что могут быть серьезные события. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"На эти события может быть введено военное положение, а это обязательство предпринимателей тоже давать свою собственность на соответствующие операции. Это серьезное дело... Это подготовительные действия, и говорит о том, что мы, видимо, рассчитываем на то или готовимся к тому, что будем реально воюющей страной, - например, как в Израиле", - рассказал он.

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"Израиль – маленькая страна, мобилизованная, одна религия. Это их национальная идея – в этом арабском мире утвердиться на своих территориях. У нас немного иначе, а там другая политическая система. Мы – расслабленная страна в этом смысле. Нужно иначе управлять страной – не так, как до этого руководили. Даже когда был 2014 год... Я уже не говорю, когда будет реальная угроза – не блеф, а какая-нибудь реализация. Дай Бог, чтобы этого не было, чтобы договорились на приемлемых для Украины условиях", - рассказал политолог.

Напомним, в приказе Министерства обороны были расширены перечни специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Ранее начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач рассказал, что призывать женщин на службу в ВСУ будут только в случаях военного положения или в особый период во время мобилизации.

"В мирное время происходит накопление так называемого человеческого ресурса, проводится качественная, количественная характеристика всех военно-учетных специальностей. И только при крайней необходимости военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе: в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации", - рассказал он.