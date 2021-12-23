18:22, Вчера

Военный учет для женщин: эксперт объяснил недочеты Олег Стариков рассказал, что не так с указом Минобороны

Недостатки указа о постановке женщин ряда профессий на военный учет пояснил в программе ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Стариков.

"Перед тем, как подписывать приказ, надо знать, как его имплементировать. Вот представьте, приходит бабушка 59 лет с внуками, записывается в военкомат. Зачем писать такие цифры и не продумывать все вопросы. Второе — мы сократили согласно децентрализации 50% районов, а вместе с районами сократились военкоматы, уменьшилось количество военкомов, которые этим будут заниматься. Их комплектование на том же самом уровне. Децентрализация еще не прошла в том виде, как рассказывает власть. В некоторых военкоматах еще есть пишущие машинки. Люди не подготовлены. Третье: как только женщина-журналист будет иметь критическое мнение в отношении власти, сразу ее ставят на учет и в армию, чтобы меньше говорила. Таким способом вас будут держать, чтобы вы не критично оценивали власть, а хвалили. То есть политическая составляющая", — сказал он.

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Кроме того, по словам эксперта, такое количество военного резерва не нужно Украине.

"В настоящее время в Украине 245 тысяч военнослужащих, и основная часть — служащие. Количество отвечает тем вызовам, которые есть. При этом около 120-150 тысяч резерва первой очереди, которые приезжают в части через 24 часа после объявления времени "Ч", то есть начала боевых действий или усложнения оперативной обстановки. Еще 350 тысяч человек прошли зону АТО, имеют боевой опыт и считаются резервом второй очереди. Его в принципе нет, но в военкоматах о них знают. В целом мы можем сразу поставить под ружье полмиллиона человек. Так вот, современные войны не проводятся как вторая мировая. Никто целыми армиями на нас наступать не будет, максимум тактическое звено. Это 4-6 тысяч человек. У нас в зоне ООС 30-40 тысяч, в сухопутках 25 бригад. Я считаю, это болше политическая, чем военная составляющая, приказ писали люди, не знакомые с системой мобилизации. А также в том виде, в котором издан приказ, его будут выполнять где-то 5-7 лет", — сказал он.

Напомним, в приказе Министерства обороны были расширены перечни специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).