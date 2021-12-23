15:51, Вчера

Есть позитивная сторона: академик удивил заявлением о штамме "омикрон" Сергей Комиссаренко рассказал об особенности новых вариантов коронавируса

В появлении нового штамма коронавируса есть и позитивная сторона, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" украинский ученый-биохимик Сергей Комиссаренко.

"Окончание пандемии зависит от поведения вируса. Вы видите, что появляются все новые варианты вируса. Вспомните, у нас были "Альфа", "Бета", "Гамма", но сейчас о них никто не вспоминает, потому что вирусы конкурируют друг с другом, и наиболее заразный вытесняет другие. Сейчас пока что господствует "Дельта", но и она замещается "Омикроном", — сказал он.

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По словам эксперта, новые варианты вируса становятся менее опасными.

"Посмотрите, во Франции сейчас 185 тысяч заражений в сутки, в Британии более 100 тысяч. Это в 12-13 раз выше, чем у нас. Но, к счастью, летальность у них значительно ниже. У нас по данным Минздрава вчера умерли 275 человек, это очень большая цифра. А у них намного меньше. То есть вакцинированные люди хуже реагируют на этот вирус, чем на предыдущие варианты, "Омикрон" более заразен, но меньше людей попадают в больницы и меньше летальность. Среди негатива есть и позитив", — сказал он.

Ранее эпидемиолог Екатерина Сояк рассказала, какие защитные меры нужно применять против "Омикрона".

"Сейчас мы действительно видим, что, возможно, паника была излишней, но меры, принятые в плане закрытия границ, и какие-то дополнительные мероприятия по инфекционному контролю не лишние", — сказала она.