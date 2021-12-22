Влащенко получила орден от Филарета
"В канун Рождества особенно приятно"
Ведущая и креативный продюсер телеканала "Украина 24" Наташа Влащенко получила Орден святой великомученицы Варвары от Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета.
"Сегодня имела честь получить из рук Его Святейшества Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета Орден Святой Великомученицы Варвары. В канун Рождества особенно приятно", - отметила госпожа Влащенко.
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Напомним, Наташа Влащенко вошла в рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины по версии журнала "Фокус".
Известная журналистка разместилась в рейтинге на 90-м месте.