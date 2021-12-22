14:19, Вчера

Нападение на Украину: раскрыт сценарий Кремля Россия специально запускает фейк об агрессии Украины, чтобы устроить эскалацию на линиях соприкосновения, сказал эксперт

Россия пытается убедить своих граждан, а также граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в том, что Украина может начать агрессию в отношении РФ. Такие манипуляции могут быть информационной поддержкой непосредственно российской агрессии.

Об этом сообщил в программе "Сегодня день" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Юрий Кочевенко.

"Это очевидная ложь для всех. Рассчитана она исключительно на самих россиян. Это целевая аудитория этого фейка. Она (ложь - ред.) вполне понятна, (россияне говорят, что – ред.) мол, Украина не является самостоятельным государством, что здесь есть американцы, что они хотят войны, поэтому Россия должна защищаться. Это подготовка собственного населения, а также низового состава собственных вооруженных сил к войне. Вот и все", — сказал эксперт.

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Он также отметил, что данная пропаганда Кремля в ОРДЛО работать будет плохо, так как население видит, что американских военных там нет.

"Россияне стремятся создать там (на временно оккупированных территориях Украины - ред.) определенный информационный вакуум, чтобы не допускать другую информацию. Относительно конкретного населения этих территорий, этот фейк, по моему мнению, будет работать хуже, поскольку они непосредственно примыкают к линии соприкосновения, они общаются с российскими оккупантами, которые там находятся, и, конечно, никто там никаких американских войск не видит, не видел, и видеть не может. Поэтому они, хоть этого и не признают, наверняка понимают, что это фейк", — сказал Кочевенко.

Он также подчеркнул, что этот сценарий создан для создания провокаций на линиях соприкосновения.

"Сценарий, который готовят оккупанты, прямо связан с тем, чтобы сначала создать провокацию на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями, а затем использовать ее (провокацию –ред.) как повод для эскалации конфликта. Для этого идет накручивание населения на оккупированных территориях, населения самой России, что это, мол, Украина готовится к силовому сценарию, что Украина стремится напасть на Россию. Это привычный прием, чтобы обвинять в том, что делаешь сам. Трудно сказать, насколько население оккупированных территорий или личный состав оккупационных войск понимает, что это манипуляция... Все, что сейчас происходит - информационное обеспечение в интересах применения вооруженных сил (РФ - ред.). То есть, это информационная операция, которая обычно предшествует собственно операции армии", — сказал эксперт.

Ранее российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Владимир Путин хочет захватить Украину без войны.

"Он не хочет оказаться в ситуации, когда ему откажут и ему придется отъехать назад с этой историей. Это же потеря репутации. Поэтому он будет додавливать политически, а здесь все средства хороши. А хочется ему, в итоге - упразднить суверенитет Украины. Об этом всегда говорилось, но на прошлой неделе заявилось официально. Он попытается решить этот вопрос политически", — отметил он.