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Пожар в гостинице в Винницкой области: люди выпрыгивали из окон Ночью в Винницкой области в результате пожаре в одном из отелей погибла молодая женщина

В Винницкой области в результате пожара в одном из гостиничных комплексов погибла молодая женщина. Также стало известно, что пострадали два человека. Об этом сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Чрезвычайное происшествие произошло 22 декабря около 3 часов утра в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района. По факту пожара правоохранители открыли уголовное производство.

Сообщается, что пожар произошел на крыше. Пострадали 19-летняя девушка и 43-летний мужчина. Люди травмировались при падении на землю, после того, как они выпрыгнули из окна здания, спасаясь от пожара. В данный момент оба пострадавших находятся в реанимации.

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Также во время спасательной операции было эвакуировано 56 человек, большинство из которых были дети. Их разместили в соседнем помещении на территории гостиничного комплекса. В самом здании гостиницы после пожара появились две трещины. Отмечается, что после предварительного осмотра конструкции здания есть выводы, что на данный момент угрозы обвала нет.

Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Оксана Урбанская отметила, что в пожаре погибла сотрудница комплекса.

"Погибла женщина, насколько нам известно, 2002 года рождения. Она работница данного комплекса. Еще два человека пострадали, они сейчас госпитализированы в больницу экстренной медицинской помощи. Пока в помещение никого не пускают. С внешней стороны пошла трещина", — сообщила она.

В свою очередь, Анна Олейник, спикер Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, сообщила о начале расследования обстоятельств пожара в отеле.

"Следователи открыли уголовное производство за нарушение установленных законодательством пожарных требований, что привело к гибели людей. Такое преступление карается тюремным заключением до 8 лет. Сейчас будет комиссионное обследование помещений. Будет определено, где именно произошло возгорание и какова его причина", — сказала она.

Алексей Керман, корреспондент телеканала "Украина 24", рассказал подробности о пожаре.

"Я сейчас нахожусь возле больницы, куда госпитализировали 19-летнюю девушку и 43-летнего мужчину. У меня есть эксклюзивная информация от врачей. У девушки 40% процентов ожогов тела, у нее тяжелая политравма. Она выпрыгнула из окна шестого этажа, у нее сломаны ноги. Мужчина - самый тяжкий по состоянию. У него ушибы внутренних органов, тоже сломаны ноги. Их уже прооперировали, но их состояние врачи называют тяжелым, поэтому пока прогнозировать что-то никто не берется. По предварительной информации, погибла 19-летняя девушка, которая является переселенкой из Крыма. Она тоже выпрыгнула из окна шестого этажа, чтобы не сгореть заживо. Я подошел лично к администратору комплекса отдыха, она сказала, что детей в этом здании, где загорелась крыша, не было. Но полицейские говорят, что там были дети, их оттуда выводили. Что мы увидели? Дети были в столовой, мы зашли, они рассказали, что действительно было страшно, их выводили из пылающего помещения администратор и тренер. Туда дети приехали на сборы по тхэквондо, которые там проводятся дважды в год. Добавлю, что в гостиничном комплексе выгорело дотла 90 квадратных метров крыши, спасатели там до сих пор работают. Эксперты должны выяснить, было ли это помещение уже сдано в эксплуатацию, и можно ли было туда вообще заселять людей", — сказал он.

Ранее сообщалось о трагическом пожаре, который произошел в столичной многоэтажке в Академгородке. Пожар вспыхнул на 8 этаже 9-этажки в четырехкомнатной квартире, где находились два пожилых человека — мужчина и женщина. Когда на место происшествия приехали спасатели, они срезали двери и начали гасить пожар, а также вынесли жителей квартиры к подъезду, но они, к сожалению, погибли. На тушение пожара потребовалось около часа, площадь возгорания составила 10 кв.м., предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания.