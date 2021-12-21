17:35, 21 декабря

Очереди на границе с Польшей: посол дал разъяснение украинцам Одной из причин Дещица назвал введение Польшей новых ограничений из-за эпидемии коронавируса

На границе с Польшей образовались очереди по экономическим причинам, а также из-за новых ограничений в Польше в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Об этом в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Ситуация на границе каждый год достаточно сложная, потому что образовываются очереди – автоперевозчики пытаются максимально использовать разрешения, чтобы перевезти товары до конца года. Вообще с нынешней ситуацией с безопасностью, вероятно, возникает потребность больше проверять транспортные средства, соответственно, время проверки растягивается. Поэтому и очереди длиннее», - отметил посол.

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«Кроме того, знаем, что в связи с карантинными мероприятиями в Польше введена необходимость предоставления ПЦР-теста. Граждане Украины, которые путешествуют в Польшу, кроме того, что должны показать, что они вакцинированы, должны еще показать тест – это тоже занимает время», - добавил Дещица.

На украинско-польской границе образовались транспортные очереди после изменений в правилах въезда, введенных Польшей с 15 декабря – она требует от украинцев, пересекающих границу, наличие негативного ПЦР-теста на коронавирус или теста на антиген.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина рассказала, что Украина в 2021 году установила новый рекорд по оттоку населения. Самой популярной страной для заробитчан остается Польша, охотно привлекающая украинских специалистов:

"Агентства, которые трудоустраивают украинцев за границей, говорят, что есть четыре пункта, по которым Украина проигрывает Польше. Зарплата - только один из них. Дальше мы говорим о социальной стабильности, о качестве образования и медицинских сервисах".