17:08, 21 декабря

Подозрение с нулевой перспективой: адвокат насчет расследования госизмены Порошенко Адвокат рассказал, чем окончится объявление подозрения Петру Порошенко по делу о госизмене

Подозрение в госизмене пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко не имеет логического продолжения. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" адвокат Евгений Лосовский.

Правозащитник отметил, что подозрение в госизмене является тяжким обвинением с серьезными последствиями для лица, в отношении которого проводится такое расследование. Он объяснил, чем должно располагать следствие, чтобы работать над таким уголовным производством.

"Это достаточно тяжелое обвинение и тяжелые последствия для подозреваемого лица и обвиняемого, если (уголовное производство находится уже - ред.) в судебном следствии. Прежде всего необходимо учитывать, что есть порядок досудебного расследования и судебного следствия. Подозрение Петру Алексеевичу Порошенко базируется на нескольких вещах. Кроме документальной базы, которая, наверняка, как я понимаю, у следователей ГБР есть... в таком тяжелом преступлении необходимы показания людей, которые участвовали в "организованной группе"... Далее необходимо подтверждение ряда экспертных заключений и лиц, которые должны дать показания, что данное лицо давало какие-либо задания, организовывало данный процесс, а также имело мотив", — сказал адвокат.

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Он отметил, что не видит перспектив у подозрения, касающегося госизмены Порошенко.

"Государственная измена" определяет как свержение государственного строя, так и каких-либо преференций для противника… Учитывая все, что я видел до сегодняшнего дня в работе по "Укроборонпрому", хотя эта организация находится в Киеве, и люди работают, и архив документов здесь (в Киеве - ред.) находится, тем не менее, мы видим достаточно низкую эффективность. Я считаю, что данное подозрение перспективы на сегодня не имеет... Мы бы должны были увидеть как минимум за неделю подозрения лицам, которые осуществляли данные операции... Но если мы не увидим членов этой "преступной группы", можно сказать, что перспектива равна нулю", - сказал Лосовский.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Политолог Дмитрий Васильев назвал "цирком" алгоритм сообщения Порошенко о подозрении. По его мнению, это нужно было делать, когда пятый президент находился в Украине, а не за ее пределами.

"Честно говоря, это очень мелкая, ниже плинтуса позиция. Я так понимаю, зная, что Порошенко выехал за границу, на что имеет право, потому что есть отпуск у народных депутатов, ему присылают эту повестку. Это низковато. Если есть такое решение, есть подозрение, то нужно вручать, когда человек есть в стране, а не делать этот цирк", — сказал он.