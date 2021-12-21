15:58, 21 декабря

Информация о вторжении России в ближайшее время – это спекуляции, считает эксперт Эксперт объяснил, почему информация в СМИ о вероятном наступлении РФ на Украину является спекулятивной

Информацию в таблоидах насчет скорого вторжения российских войск в Украину можно отнести к слухам и сплетням. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Тарас Семенюк.

Эксперт считает, что и западные издания могут быть отголоском кремлевской пропаганды, так как есть российские олигархи, которые контролируют такие СМИ.

"Давайте проанализируем, из какого издания исходит эта информация. Это таблоидное издание. О чем пишут таблоидные издания? Это сплетни, скандалы и так далее. Никакой конкретики. Вряд ли бы британская разведка сливала бы такую информацию именно через таблоид. Надо смотреть, кому принадлежат эти таблоидные издания. Есть российские олигархи, которые тоже на своем уровне имеют СМИ именно в Великобритании. Имея ответ на второй вопрос, мы сможем понять, почему появляется такая информация именно в таком издании", — сказал Семенюк.

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Эксперт считает подобную информацию спекулятивной. Свой вывод он основывает на том, что планы по военной стратегии агрессор раскрывать не будет.

"Я думаю, что это спекуляция. Если мыслить логически, то никто бы не раскрывал даты вероятного наступления. Для чего? Для того чтобы подготовить своего противника? Нет смысла раскрывать все планы. Как правило, всегда все происходит очень быстро. То есть планы готовы, они лежат, но их реализация и запуск - дело одного или двух дней. И для того, чтобы застать противника врасплох, не чтобы его предупредить, чтобы он закупился гречкой или солью, или подготовил необходимые убежища, а чтобы выступать сразу. Поэтому я думаю, что это всего-навсего спекуляция", — подчеркнул Семенюк.

Кроме того, он обратил внимание на экономическую составляющую, имея в виду цены на голубое топливо.

"Мы с вами перед эфиром говорили о ценах на газ. Какой смысл России начинать войну, имея такие высокие цены на газ?", — сказал эксперт.

Как стало известно, британский таблоид Daily Star сообщил, что руководители разведки предупредили министров о "высокой вероятности" того, что Россия может вторгнуться в Украину в канун Рождества (имеется в виду католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря – ред.) . Также издание отметило, что на границе с Украиной сосредоточилось около 100 тысяч российских военных.

"Это совпало бы с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан. На границе сосредоточено до 100 000 российских военнослужащих. И Министерство обороны, и Министерство иностранных дел отказались комментировать, какие действия может предпринять Великобритания в случае российского вторжения", — пишет Daily Star.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский отметил, что " у Москвы есть достаточно инструментов по разрушению украинской государственности без полномасштабного вторжения". Политолог отметил, что после диалога Байдена с Путиным нужно ждать ответа из США.