22:27, 20 декабря

Яценюк объяснил, почему празднует Рождество 25 декабря "Это решение каждого человека"

Когда праздновать Рождество – 25 декабря или 7 января – это решение каждого. Об этом сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Я стал праздновать Рождество по григорианскому календарю, т.е. 25 декабря. В прошлом году так попробовал впервые и так получилось – и 25-го, и 7-го (января – прим. ред.). А в этом году решил только 25-го", – сказал он.

Читайте также: Филарет: "В Европе празднуют Рождество неизвестно кого"

"Это решение каждого человека. Украинская греко-католическая церковь сказала, что это решение каждого. Но, наверное, придет время, когда мы будем по григорианскому календарю... Также Православная церковь Украины сделала аналогичное заявление. Т.е. это решение каждого человека, но я воспользовался возможностью, поэтому елка уже готова, 12 блюд готовятся и 25-го буду отмечать Рождество", - рассказал Яценюк.

Напомним, глава Православной церкви Украины Епифаний выразил надежду, что украинцы в течение следующих 10 лет в большинстве своем могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.

"Будем прогнозировать, что в течение 10 лет. А дальше будем видеть. Это трудно так предвидеть", - сказал он.

Митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новоюлианскому календарю, однако процесс должен состояться постепенно. Он отметил, что украинцев "уже пытаются делить и по языку, и по религии".