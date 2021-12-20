В Мариуполе упала праздничная елка: подробности с места событий
Новогодняя елка не выдержала сильного ветра
Без новогодней елки остались жители Мариуполя. Конструкцию придется ремонтировать, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".
Упало дерево накануне, когда на площади было людно. Пытались починить на месте. Почему елка упала и когда она снова будет радовать горожан, рассказал корреспондент "Украина 24" с места событий.
Мариупольская елка простояла всего 15 часов. Она не выдержала сильного ветра и упала. Дерево искусственное, и металлическая основа, на которой держались ветки, сломалась пополам. Вокруг елки установлены металлические арки, поэтому верхушка упала на ограду. Несмотря на это, еще некоторое время она светилась.
В момент падения на площади было людно, однако никто не пострадал, разве что испугались — об этом люди рассказали журналисту:
"Всякое бывает, это жизнь. Даже если это не ветер, а халатность установщиков — что ж... Это жизнь."
"Не очень весело стало, дети ждали праздника".
"Приехал на елку, а елки нет".
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"Ночью работал кран, который демонтировал поврежденную часть. К утру елку полностью разобрали и вывезли с Театральной площади, чтобы отремонтировать и вернуть в центр города.
"Сейчас все проанализируют, укрепят в тех местах, где есть риск, и в течение 5-7 дней ожидаем новую елку", — рассказала директор КП по организации праздников Мария Слета.
Главную городскую елку купили в прошлом году, она из искусственных материалов. Городскому бюджету 14-метровая красавица обошлась в 3,5 млн гривен. Сколько будет стоить ремонт — неизвестно, но городские власти уверяют, что каркас станет крепче.
Напомним, в Киеве 18 декабря торжественно открыли главную елку страны на Софийской площади.