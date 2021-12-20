17:54, 20 декабря

В Мариуполе упала праздничная елка: подробности с места событий Новогодняя елка не выдержала сильного ветра

Без новогодней елки остались жители Мариуполя. Конструкцию придется ремонтировать, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Упало дерево накануне, когда на площади было людно. Пытались починить на месте. Почему елка упала и когда она снова будет радовать горожан, рассказал корреспондент "Украина 24" с места событий.

Мариупольская елка простояла всего 15 часов. Она не выдержала сильного ветра и упала. Дерево искусственное, и металлическая основа, на которой держались ветки, сломалась пополам. Вокруг елки установлены металлические арки, поэтому верхушка упала на ограду. Несмотря на это, еще некоторое время она светилась.

В момент падения на площади было людно, однако никто не пострадал, разве что испугались — об этом люди рассказали журналисту:

"Всякое бывает, это жизнь. Даже если это не ветер, а халатность установщиков — что ж... Это жизнь." "Не очень весело стало, дети ждали праздника". "Приехал на елку, а елки нет".

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"Ночью работал кран, который демонтировал поврежденную часть. К утру елку полностью разобрали и вывезли с Театральной площади, чтобы отремонтировать и вернуть в центр города. "Сейчас все проанализируют, укрепят в тех местах, где есть риск, и в течение 5-7 дней ожидаем новую елку", — рассказала директор КП по организации праздников Мария Слета.

Главную городскую елку купили в прошлом году, она из искусственных материалов. Городскому бюджету 14-метровая красавица обошлась в 3,5 млн гривен. Сколько будет стоить ремонт — неизвестно, но городские власти уверяют, что каркас станет крепче.

Напомним, в Киеве 18 декабря торжественно открыли главную елку страны на Софийской площади.