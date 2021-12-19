23:25, Вчера

Борьба с инфекционным болезнями в Украине: врач назвала важную проблему Ольга Голубовская рассказала, почему Украине нужен закон о биологической безопасности

В Украине нужен закон о биобезопасности — об этом заявила в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

"У нас самая главная и острая проблема — не создана вертикаль биобезопасности. То есть у нас на сегодняшний день все, что касается противодействия инфекционным болезням, вне правового поля. Я объясню почему. Потому что постановлением Кабинета министров в 2017 году санитарно-эпидемическая служба противозаконно была ликвидирована. Несмотря на то, что профсоюзы выиграли суд, Кабмин ее ликвидировал. А в наших основных законах, которые действуют на сегодняшний день — о защите населения от инфекционных болезней и санитарно-эпидемического благополучия населения, — везде фигурирует санэпидемслужба. И я не знаю, почему очень большие сложности принять этот закон по биобезопасности. Наверное, кто-то какое-то давление оказывает", — сказала она.

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Голубовская рассказала, почему важно выстроить вертикаль биобезопасности.

"Инфекционистов очень мало в цивилизованном мире. В 2018 или 2019 году в New York Times была большая статья о катастрофической нехватке инфекционистов. Они могут себе делать системы, какие посчитают нужным под их благополучие. А мы неблагополучная страна, и должна быть вертикаль. Самое страшное хотели сделать, и мы сумели это предотвратить, — в 2019 году хотели протянуть закон, который децентрализует нашу биобезорпасность. Это как децентрализовать СБУ. Вертикаль надо выстроить и поставить во главе авторитетного человека. Если будет руководить некомпетентный человек, оно все равно не будет работать", — сказала она.

Ранее Голубовская рассказала, чем отличается штамм коронавируса "омикрон".

"Это очередной вариант вируса, который отнесен к вариантам, вызывающим озабоченность. Все варианты, которые попадают в эту когорту, являются более заразными, они ускользают от иммунитета — как искусственного, так и естественного, они немного слабее отвечают на терапию", — сказала она.