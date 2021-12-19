22:56, Вчера

Эпидемии в Украине: известный врач рассказала, к чему нужно быть готовым "У нас пациенты к семейному врачу попасть не могут"

В Украине и без пандемий хватает эпидемий. Об этом в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" рассказала доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

"В 2017 году Билл Гейтс говорил фразу, которую я понимаю, что уникальные возможности секвенирования генома на сегодняшний день делают вполне реальными и биологические атаки. Мы живем в таком мире, поэтому должны быть к этому готовы. Мы вошли в такой пандемический цикл. Мы пережили пандемию гриппа... Там тоже очень тяжелая была пандемия - для нас, инфекционистов - это страшное. В нашей стране и без пандемий хватает эпидемий. Дифтерия 90-х... Буквально недавно у нас была такая эпидемия кори, из-за которой мы вошли в тройку мировых лидеров... В т.ч. благодаря абсолютно неправильным подходам к противодействию этой эпидемии", - сказала она.

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"У нас пациенты к семейному врачу попасть не могут, "скорую" вызвать они не могут. Они в этих сыпях, +40 температура, напьются жаропонижающих, садятся в метро... приходят ногами в ту или иную больницу, чтобы лечиться... Выходит врач и говорит: "Мы не можем принять"... Это называется "искусственно раздутое", потому что нет противодействия. Такого же нельзя допускать. Если мы это не исправим, если не вернем вертикаль биобезопасности нашу разрушенную, то мы с вами должны будем спасаться кто и как может. А что нужно для больного человека? Больному человеку нужно выжить. Его нужно вовремя лечить", - рассказала Голубовская.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каким категориям украинцев нужно делать дополнительную прививку от коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о вакцинации от COVID-19 дополнительной дозой людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Третью прививку от коронавируса рекомендуется сделать людям таких категорий: с ВИЧ-инфекцией; с онкологическими заболеваниями; после трансплантации органов; проходящим иммунодепрессивную терапию; проходящим иммуномодулирующую терапию; с иммунодефицитным состоянием.