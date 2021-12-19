21:16, Вчера

Известный врач рассказала, чем отличается штамм "Омикрон" Ольга Голубовская объяснила, кто больше всего пострадает от нового варианта вируса

Что из себя представляет штамм коронавируса "омикрон" и насколько он опасен, рассказала в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

"Омикрон — это очередной вариант вируса, который отнесен к вариантам, вызывающим озабоченность. Все варианты, которые попадают в эту когорту, являются более заразными, они ускользают от иммунитета — как искусственного, так и естественного, они немного слабее отвечают на терапию. Но на сегодняшний день, если мы проанализируем пандемию с начала ее развития, то можно заметить, что каждый последующий вариант увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает своей агрессивности. Возбудитель выбирает свой пандемический потенциал. "Дельта" была более заразная, но менее вирулентная, с меньшей летальностью, но захватила больше молодых людей, детей. "Омикрон" еще более заразен, чем "Дельта", поэтому в некоторых странах вертикальные кривые по количеству инфицированных. Но пока в основном он вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания. Посмотрим, что будет дальше", — сказала она.

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При этом врач подчеркнула опасность нового варианта вируса для групп риска.

"Нужно понимать - в какой бы форме ни была болезнь, группы риска все равно будут страдать. Он будет бить по тем группам риска, которые мы знаем. Поэтому наши рекомендации остаются такими же", — сказала она.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каким категориям украинцев нужно делать дополнительную прививку от коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о вакцинации от COVID-19 дополнительной дозой людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Третью прививку от коронавируса рекомендуется сделать людям таких категорий: с ВИЧ-инфекцией; с онкологическими заболеваниями; после трансплантации органов; проходящим иммунодепрессивную терапию; проходящим иммуномодулирующую терапию; с иммунодефицитным состоянием.