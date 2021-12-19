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Новый штамм "Омикрон": врач сказала, кому нужно задуматься о третьей прививке "Еще многие вопросы не сняты"

С появлением нового штамма коронавируса "Омикрон" прошло слишком мало времени. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заявила эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Еще много вопросов не сняты – они в стадии исследований. Но в любом случае вакцинироваться нужно и конечно тем, кому можно делать третью дозу, т.е. людям, которые вакцинировались предыдущими двумя, нужно уже думать о том, как сделать третью дозу. Она поможет первым двум дозам защищать человека от любого циркулирующего варианта вируса. В этом случае в Украине все-таки пока циркулирует "Дельта", но действительно мы уже можем говорить о том, что "Омикрон" есть. И я думаю, что он уже был у нас", - сказала она.

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По ее словам, на сегодняшний день известно, что "Омикрон" очень быстро распространяется:

"Мы понимаем, что он появился в ноябре, а уже "захватил" почти 80 стран... Какие формы заболевания он вызывает? Пока этот вопрос 100% не исследован. Мы видим, что все-таки он вызывает больше заболевание в легкой и средней форме. Но здесь также нужно сказать, что болеют в основном люди среднего возраста – даже молодого... Пожилые люди пока не болеют этим штаммом - по крайней мере в Украине и других странах. Поэтому ответить на вопрос, будет ли он вызывать заболевание в тяжелой форме, пока говорить об этом рано. Может, и будет. Мы также знаем, что смертность от этого варианта вируса не так велика, как от "Дельты". Но нельзя 100% говорить о том, что так и будет".

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каким категориям украинцев нужно делать дополнительную прививку от коронавируса.

Также министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о вакцинации от COVID-19 дополнительной дозой людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Третью прививку от коронавируса рекомендуется сделать людям таких категорий: с ВИЧ-инфекцией; с онкологическими заболеваниями; после трансплантации органов; проходящим иммунодепрессивную терапию; проходящим иммуномодулирующую терапию; с иммунодефицитным состоянием.