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Заражений может быть больше: инфекционист о главной угрозе от "Омикрона" Коронавирус с планеты никуда не денется, нужно научиться с ним жить, сообщил инфекционист

В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон". Известно, что данный штамм намного заразней, чем его предшественники. Насколько опасно может выглядеть эпидемия "Омикрона", рассказал в программе "Сегодня день Выходной" на телеканале "Украина 24" инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Юрий Сухов.

"Новые штаммы вируса были и будут. Мы это знаем по тому же гриппу, который исследуется десятки лет. В прошлом году уже доказали, что каждые 12 дней какая-то новая разновидность будет... Другое дело что, по законам инфекционных болезней, по законам эпидемиологии, рано или поздно этот вирус должен к людям адаптироваться и протекать более благоприятно. Это стратегически хорошая новость", — сказал медик.

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Он также сообщил, какой минус для общества имеет штамм "Омикрон".

"Что касается смерти от "Омикрона" (речь идет о смерти пациента с "Омикроном", которая была зафиксирована в Великобритании - ред.), но ведь и от гриппа люди умирают, и от аденовирусной инфекции, и от других инфекций, которые человечество знает много-много лет. По сравнению с "Дельтой", мы можем пока говорить, анализируя ситуацию во всем мире, что "Омикрон" более легко протекает. Но минус в том, что человек, заболевший "Омикроном", становится более заразным, чем, если бы он заразиться "Дельтой", классическим штаммом "Бета" или каким-то другим штаммом. Потому что (в этом случае – ред.) вирусных частиц выделяется больше чисто технически", — сказал Юрий Сухов.

Инфекционист также напомнил о средствах защиты от коронавируса.

"При любой инфекционной болезни, будь-то холера, чума или ковид, имеет значение заражающая доза. Поэтому (необходимо - ред.) социальное дистанцирование, ношение масок, недопущение взяться за ручку двери, а потом почесать нос и механический занести себе этот вирус. По-прежнему мы говорим о санитайзерах, о том, что маски уменьшают эту заражающую дозу. Если человек меньшей дозой заразился, то у него гораздо больше шансов легче перенести заболевания", — сказал он

Доктор также сообщил, что с COVID-19 человечеству придется уживаться, вирус не исчезнет.

"Ни один специалист в мире не говорит, что мы когда-либо полностью победим ковид, как, например, натуральную оспу. Просто этот вирус перейдет в разряд обычных вирусов для человека, будет общий иммунитет. Люди все равно будут болеть ковидом. Другой вопрос, что будут вакцины. Я надеюсь, что сейчас уже идут первая и вторая стадия разработки специфических препаратов ( препаратов, которые снижают вероятность развития осложнений - ред.). Мы не боимся, что у нас будет насморк - мы боимся осложнений. Мы боимся тромбоэмболии, мы боимся других осложнений ковида. То есть мы говорим о том, что полностью избавиться (от ковида в обществе - ред.) практически невозможно. Как он (ковид - ред.) появился, откуда он появился - это уже второй вопрос, это не к медикам, а к исследователям. В том, что мы с ним (коронавирусом - ред.) будем жить в обозримом будущем - это факт, ничего страшного в этом нет", — сказал медицинский эксперт.

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Юрий Суханов отметил, что благодаря профилактическим мероприятиям, направленным на борьбу с коронавирусом в Украине, в стране за два года снизилась заболеваемость другими опасными инфекционными болезнями.

"Те меры, которые мы предпринимаем - социальная дистанция, ношение масок и респираторов, обработка рук, — привело не только к положительным сдвигам в нынешней пандемии, но и к снижению уровня заболеваемости гриппом уже второй год подряд, к снижению первичного заражения туберкулезом, другими инфекциям, которые передаются воздушно-капельным путем", — сказал доктор.

18 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксирован один случай заражения "Омикроном". По его словам, штамм в Украину попал из ОАЭ.

"Ночью в Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования выявлен штамм Omicron Лицо, которое оказалась инфицированной этим штаммом коронавирус, вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", — сказал Ляшко.

Также в Минздраве сообщили, что в Украине были выявлены 7 503 новых случая COVID-19 состоянию на 18 декабря 2021 года. В частности, заболели 674 ребенка и 154 медработника. Согласно сводке, больше всего новых заражений за сутки произошло в Киеве (1395), а меньше всего - на Луганщине (72) и Херсонщине (95). Также отмечается, что за сутки от осложнений, вызванных ковидом, скончалось 288 людей.

Кроме того, британское издание BBC сообщило, что премьер-министр Борис Джонсон заявил о первой смерти от "Омикрона" в Великобритании.

"К сожалению, уже подтвердилось, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона", — сказал британский премьер-министр. - Так что, думаю, идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону и признать, что новый вариант распространяется с огромной скоростью".

