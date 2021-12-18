08:18, Сегодня

Украина на пороге катастрофы - экс-глава Минздрава забил тревогу Не за горами новая волна COVID-19, предупредил Максим Степанов

В Украине из-за энергетического кризиса больницы могут оказаться без тепла и света, что будет иметь катастрофические последствия на фоне эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

"Не хочу никого пугать, но я считаю, что мы действительно стоим на пороге катастрофы. Зависит от действий власти - перейдем мы в эту катастрофу или не перейдем. Уважаемые украинцы просто должны понимать, что такое отключение света, отопления. Когда его нет, может отключиться весь город. А я хочу напомнить, что мы находимся в COVID-19, и у нас не за горами новая волна коронавируса", - подчеркнул экс-министр.

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Степанов объяснил, чем грозит отключение больницы от электричества.

"Все люди, которые находятся на концентраторах, просто умрут. Например, имеющиеся дизель-генераторы рассчитаны только на реанимационное отделение и на операционные. Они не рассчитаны на все остальное", - отметил он.

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Отметим, что 5 ноября министр энергетики Герман Галущенко, выступая в Верховной Раде, заверил депутатов, что Украина спокойно пройдёт отопительный сезон, а у правительства есть планы, "за счёт каких видов топлива, и как мы будем обеспечивать стабильную работу тепловой и атомной генераций".

В свою очередь экс-министр энергетики Алексей Оржель заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украина абсолютно не готова к энергокризису, который провоцирует Россия.

"Мы очень плохо готовы. Раздаются заявления о том, что на нашей тепловой генерации будут задействованы газомазутные блоки - это очень дорого. Это выход тепловой генерации с огромными долгами", - сказал он.