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Протест ФОПов под Радой: подробности с места событий С акции протеста двух человек забрали в отделение полиции

В Киеве под Верховной Радой проходит акция предпринимателей — они протестуют против введения с 1 января обязательных кассовых аппаратов. Что там происходит, рассказал в программе "Сегодня День" корреспондент телеканала "Украина 24".На месте дежурит большое количество правоохранителей, они оградили подходы к зданию парламента. Продолжаются выступления участников акции. О дальнейших планах пока ничего не заявляют.

Когда люди пытались шествием пройти по центру Киева, путь им перекрыла полиция. Тогда они остановились на улице Грушевского, произошла толкотня. Двух человек забрали в райотдел полиции, сейчас решается вопрос о составлении административных протоколов, либо с ними проведут профилактическую беседу и отпустят.

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Протесты против нововведения продолжаются не первый день. Так, утром 30 ноября представители бизнеса вышли на акцию протеста с требованием к президенту и Верховной Раде поддержать и принять ряд законопроектов, а также упразднить обязательное введение фискальных регистраторов для малого бизнеса.

Акция проходила под зданием Верховной Рады, участие в ней принимали несколько сотен человек. В частности, участники акции призвали президента Владимира Зеленского поддержать, а Верховную Раду – зарегистрировать законопроекты №5371 и №5388, которые, по словам демонстрантов, должны осовременить и упростить трудовое законодательство, а также проект закона №5473, направленный на урегулирование вопроса рыночного надзора.

Ранее Верховная Рада уже шла на уступки ФЛП и принимала законопроект 4439-д, которым отложила обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО, кассовых аппаратов) до 1 января 2022 года для определенных категорий ФЛП.