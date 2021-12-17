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Запрет пакетов в Украине: эксперт указал на важный нюанс Андрей Кривонос рассказал о проблеме с запретом пластиковых пакетов

О серьезной проблеме с запретом одноразовых пластиковых пакетов рассказал в программе "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Мы должны вывести пакеты из оборота вообще — из производства, из разработки, из продажи. Это товар, который экологически опасен, и его нужно прекратить использовать. Но торговые сети отреагируют повышением цен на определенные товары, которые требуют дополнительной упаковки. Что касается бумажных пакетов, дискуссия открыта. Согласно законодательству, мясные продукты, рыбные продукты, сыпучие товары должны упаковываться в пакеты, которые будут разработаны позже учеными в соответствии с потребностями этих товаров. Европейский рынок также сейчас не имеет ответа относительно упаковки специфических товаров, у которых есть дополнительный запах или они могут протекать и так далее. Наука в мире пока не ответила, во что паковать такие товары", — сказал он.

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Напомним, в Украине с 10 декабря вступил в действие закон, запрещающий использование одноразовых пластиковых пакетов. На первом этапе запрет будет касаться бесплатного использования тонких и сверхтонких пластиковых пакетов в супермаркетах, аптеках, заведениях питания. Со дня начала действия ограничений такие пакеты остаются в использовании, но за них нужно платить.

Новый этап ограничений запланирован с 10 марта 2022 года. Тогда вступит в силу запрет на использование в торговле тонких (толщина стенок 15-50 микрометров), оксоразлагаемых (с добавками, благодаря которым пакеты быстрее распадаются на микропластик) и сверхтонких пластиковых пакетов.

Приобрести их можно будет только для личных целей по установленным правительством ценам.