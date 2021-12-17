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Почему важно вовремя сделать вторую прививку от COVID-19: врач назвал проблемы Виктор Петров рассказал, что будет, если превысить срок между двумя дозами вакцины

Не сделали вторую прививку от коронавируса вовремя 110 тысяч украинцев. Какие проблемы могут из-за этого быть, рассказал в программе "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" инфекционист Виктор Петров.

"Те люди, которые не прошли полную вакцинацию, как минимум имеют желтый сертификат и не смогут воспользоваться преимуществами зеленого сертификата. Во-вторых, если пройдет более 90 дней (с первой прививки — ред.), то система заблокирует возможность внесения второй дозы. Об этом нужно помнить, если делаете такой большой перерыв, очень сложно будет внести вторую дозу, и система будет выдавать ошибку, которую потом придется особым способом исправлять", — сказал он.

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Также врач объяснил, каким образом это влияет на здоровье.

"Третий момент — люди, которые начали вакцинироваться, особенно если это векторная вакцина, инактивированная вакцина, две дозы — обязательный фактор защиты. Две дозы нужны, потому что эффективность вакцины 65-70%. Любые дозы, которые введены, засчитываются. Но если мы говорим о формировании иммунитета, у человека, который сделал большой перерыв, будет не 85-90%, а, например, 70%, потому что напряженность зависит от того, как активно нарабатываются антитела. У нас в Украине может наступить момент, когда разрешат делать третью дозу, особенно тем, у кого прошло 180 дней со второй. Поэтому если у вас одна прививка, сделайте поскорее вторую, потому что уже скоро третью пора будет делать", — сказал он.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каким категориям украинцев нужно делать дополнительную прививку от коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о вакцинации от COVID-19 дополнительной дозой людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Третью прививку от коронавируса рекомендуется сделать людям таких категорий: с ВИЧ-инфекцией; с онкологическими заболеваниями; после трансплантации органов; проходящим иммунодепрессивную терапию; проходящим иммуномодулирующую терапию; с иммунодефицитным состоянием.