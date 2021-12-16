17:05, Сегодня

Не зимняя погода: Украину зальет дождями На Украину движется циклон с проливными дождями

Синоптики обещают, что завтра, 17 декабря, в Украине будут лужи по колено — на страну движется проливной циклон Маттео, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Дожди зальют почти всю Украину, только в Карпатах будет снег. Юг от проливных дождей защитит циклон Яша.

Зато в следующий вторник в Украине заметно похолодает — ударит мороз до -18 градусов.

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Ранее сообщалось, что в последний месяц зимы в Украине прогнозируются сильные морозы. По данным Укргидрометцентра, в среднем зимой температура будет на 1,5 градуса выше нормы. В январе вообще будет на 3 градуса теплее обычного. Однако морозы до -10 градусов и снег все-таки будут.

Новогоднюю погоду со снегом синоптики обещали к концу декабря.