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Праздник канала "Украина 24": рецепт успеха и новые цели Как работает телеканал "Украина 24", который за два года стал лидером информационного вещания

Телеканалу "Украина 24" исполнилось два года. Как происходит работа в студии, рассказали журналисты в программе "Ток-шоу Сегодня".

Эфир в режиме нон-стоп, 24 часа, семь дней в неделю. Новости, ток-шоу, спецмарафоны — это все телеканал "Украина 24", который за два года стал лидером информационного вещания.

"Мы в рекордные сроки охватили большое количество стран, в которых нас начали смотреть, и сейчас только в кабеле нас смотрят 30 млн абонентов в Европе. Огромное количество людей, которые смотрят нас в Украине. Вместе с новостями "Сегодня" совокупно наш охват составляет порядка 18-19 млн человек, это фактически каждый второй в стране", — рассказал главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Сверхсовременная студия на 360 градусов — отсюда и из мега-павильона выходят в эфир ведущие.

"Крутых рейтингов много не бывает. И помните, как Бубка каждый раз делал новые мировые рекорды, так же и "Украина 24" будет показывать все лучшие и лучшие результаты. Мы будем ставить себе амбициозные цели и уже бороться за топ в перечне общенациональных телеканалов", — сказал ведущий Василий Голованов.

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Телевизионные технологии по последнему слову техники, и самое главное — невероятная творческая команда и в кадре, и за кадром.

"Самое главное — что вся наша команда четко понимает, что нужно нашему зрителю. Прежде всего мы работаем для нашего зрителя, и мы с ним на одной волне — каждый редактор, который работает, каждый член команды. Именно так нам удается удерживать лидерство", — сказала старший редактор телеканала "Украина 24" Наталья Рябая.

Именно на "Украина 24" зрители могли следить за переговорами Зеленского и Байдена, в реальном времени узнавать о выборах президента США, наблюдать за космическими стартами. Что бы ни случилось, информация как можно скорее попадет к зрителю. А еще десятки эксклюзивных интервью с мировыми политиками и звездами.

"Украина 24" в большинстве случаев дает информацию, которая потом подтверждается и которая оказывается одной из первых, мы очень быстро подаем информацию. Второе — информацию дают люди, которые имеют большой политический вес, которые почти все были на телеканале "Украина 24". Мы очень придирчиво относимся к выбору экспертов", — рассказала телеведущая Наталья Влащенко.

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Под пули, в воду, в эпицентр чрезвычайных происшествий — команда "Украина 24" готова на все, чтобы зрители узнали о новостях первыми.