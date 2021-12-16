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"История большого успеха": каналу "Украина 24" – два года 16 декабря телеканал "Украина 24" празднует свой второй день рождения

Телеканал "Украина 24" празднует свой день рождения. Два года "Украина 24" является безоговорочным лидером среди информационных каналов. Ежедневно наши зрители могут получать эксклюзивные материалы, услышать мнения влиятельных гостей, оказаться на месте событий, благодаря прямым включениям со всего мира, говорится в сюжете программы "Сегодня Новости".

Главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак рассказал, что конкуренты телеканала не верили в успех проекта.

"Многие наши конкуренты с улыбкой к этому относились и не понимали, зачем мы создаем канал, ведь новостных каналов много. Но, как оказалось, был востребован канал, который давал всю палитру мнений. Мы научились выдавать информацию в течение одной минуты - с момента ее появления и она уже в эфире. Наши конкуренты за нами точно не успевают", — сказал он.

Юрий Сугак поблагодарил всех, кто помогает каналу. Он также отметил, что трудовой коллектив, таким образом, пишет историю успеха телеканала "Украина 24".

"У нас прекрасная, замечательная команда. И сегодня, наверное, хотелось бы сказать каждому из вас огромное спасибо. Это каждому корреспонденту, каждому редактору, каждому руководителю, гримеру, визажисту, режиссеру монтажа, оператору, водителю и всем, всем, всем, кто занимается и делает эту невероятную историю, историю большого успеха канала "Украина 24", - подчеркнул он.

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Также телеведущий Василий Голованов поблагодарил телезрителей за то, что они проявляют интерес к его программам. Он отметил, что телеканал "Украина 24" является самым популярным и харизматичным в нашей стране.

"Мы самый объективный, самый оперативный канал, самый харизматичный, как сказал Корниенко о партии "Слуга народа", самый сексуальный. Только у них не получилось, а у нас получилось. Большая благодарность нашим зрителям, которые доверяют и пускают нас, меня и гостей моих программ к себе домой", — сказал он.

Два года назад все начиналось с четырех с половиной часов вещания в день, а теперь это 24 часа семь дней в неделю. Мы работаем, чтобы каждую минуту вы, наши зрители, узнавали обо всем быстро и объективно!

Напомним, что уже 43 недели подряд "Украина 24" удерживает лидерство среди информационных каналов с аудиторией 18+ — как по всей стране в целом, так и в каждом регионе отдельно. Телеканал уверенно завоевывает своего зрителя, о чем свидетельствуют аналитические показатели и миллионные просмотры. Только за 2021 год информационно-аналитический канал собрал 21 млн зрителей. Ежедневно канал "Украина 24" выбирают почти 3 млн зрителей, и с каждым днем эта цифра увеличивается. Кроме украинцев, новостной телеканал смотрят в 30 млн домохозяйств по всему миру в кабельном вещании. Также "Украина 24" транслируется на двух спутниках, которые полностью охватывают территорию Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Кавказа.