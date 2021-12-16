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Какую елку лучше покупать: советы эколога Утилизация елок приводит к большим выбросам в атмосферу парниковых газов, рассказала Наталья Гозак

Украина находится на пороге рождественских и новогодних праздников. Многие украинцы захотят придать своему жилищу праздничное настроение, поставив новогоднее дерево. Чаще всего для этих целей используют елки и сосны.

В программе "Утро Чемпион" на телеканале "Украина 24" эколог Наталья Гозак рассказала о том, стоит ли приобретать живые деревья.

"Я бы не рекомендовала вообще любые одноразовые вещи. И сейчас, когда мы говорим о новогодних елках, мы как раз говорим о приобретении вещей, которые прослужат нам недолго. Если говорить о живой елке, то в Украине они частично происходят из питомников, но можно встретить и браконьерские елки, которые врублены нелегально", — сказала эколог.

Также она обратила внимание на нагрузку на окружающую среду в виде парниковых газов, когда такие деревья утилизируют.

"Для того чтобы елка была выращена в питомнике, применяют и обработку почвы, и удобрения, а в целом это часть сельского хозяйства. Для выращивания, а затем и для утилизации елок, выбрасывается от трех до 16 кг CO2 (углекислого газа – ред.), то есть парниковых газов на одну елку. Это немало….Поэтому наш совет, как экологической организации, это если вы хотите уменьшить влияние на окружающую среду, то стоит воспользоваться подручными материалами и не покупать одноразовые вещи", — сказала Наталья Гозак.

Также эксперт сообщила, насколько целесообразно покупать такие деревья в горшках.

"Как и любые растения нашего климатического пояса, они зимой засыпают, они находятся в состоянии покоя. Когда мы это растение держим дома, то соответственно о покое (для елки - ред.) речь не идет, потому что в доме тепло, а температура выше, чем должен быть зимой. Возвращая ее обратно в окружающую среду, и высаживая даже сразу после того, как она постояла несколько дней или неделю у нас дома, небольшой шанс, что она приживется", — отметила эколог.

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Напомним, по прогнозам экологов, из-за глобальных изменений климата Украине грозит подтопление прибрежных зон и беспощадные засухи на юге. При самом худшем сценарии климатических изменений часть ныне оккупированного Крыма через несколько десятилетий уйдет под воду, как и еще полтысячи украинских населенных пунктов. "Если Черное море поднимется на 82 сантиметра, то это уже будут довольно значительные последствия. Это и Затока, и Херсон, и Николаев, и Мариуполь, и Бердянск — они лишь частично, не полностью, но все равно в потенциальной зоне затопления. Одесса — на 17%, а такой город, как Вилково — на 99%", — рассказала эксперт по адаптации к изменению климата Ольга Гусакова.