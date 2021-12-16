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День рождения "Украина 24": 2 года общих побед! Тестовое вещание телеканал начал 2 декабря 2019 года

16 декабря абсолютный лидер информационного вещания страны празднует свой второй день рождения. Тестовое вещание телеканал начал 2 декабря 2019 года.

Уже 43 недели подряд "Украина 24" удерживает лидерство среди информационных каналов с аудиторией 18+ — как по всей стране в целом, так и в каждом регионе отдельно. Телеканал уверенно завоевывает своего зрителя, о чем свидетельствуют аналитические показатели и миллионные просмотры. Только за 2021 год информационно-аналитический канал собрал 21 млн зрителей. Ежедневно канал "Украина 24" выбирают почти 3 млн зрителей, и с каждым днем ​​эта цифра увеличивается. Кроме украинцев, новостной телеканал смотрят в 30 млн домохозяйств по всему миру в кабельном вещании. Также "Украина 24" транслируется на двух спутниках, которые полностью охватывают территорию Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Кавказа.

За этот год телеканал создал уникальную студию, провел множество информационных марафонов и спецпроектов, запустил новые авторские шоу и не раз бил собственные рекорды. Все достижения канала "Украина 24" узнайте из праздничного лендинга.

В январе 2021 года канал получил самый большой месячный охват за все время своего существования — 13 млн зрителей. В феврале получил первенство среди информационных каналов в крупных городах с долей 1,7% (за 18+ — вся Украина). Уже в марте 2021 года телеканал впервые занял главную позицию и с тех пор его доля только увеличивается.

Ноябрь стал знаковым месяцем для истории информационно-аналитического канала: самые высокие рейтинги программ и более 11 млн зрителей. В этом сезоне канал "Украина 24" побил собственные рекорды, стал главным информационным вещателем осени 2021 и вошел в ТОП-6 среди национальных каналов страны.

Первое место в ТОП-проектах по показателям двух лет заняла программа "Свобода слова Савика Шустера", которая 26 ноября заняла 4-е место в слоте среди всех национальных каналов. Доля программы достигла 6,9 (за 18+ — вся Украина). Этот день стал рекордным в истории телеканала (доля — 4,4%, рейтинг — 0,8%) и отметился высокими показателями проектов: "Итоги месяца с доктором Комаровским" (доля — 3,4%, рейтинг — 1,4%) и "Большая пятница" (доля — 3,3%, рейтинг — 1,2%).

Еще одна важная дата для канала — 1 декабря. В этот день программа "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" стала лидером слота среди информационных каналов и получила самые высокие показатели за всю историю программы: доля — 4,4%, рейтинг — 1,5% (за 18+ — вся Украина). Рекордные показатели этого дня получили также проекты "Украина Сегодня" с Виолеттой Логуновой (доля — 2,9%, рейтинг — 1,2%) и "Ток-шоу Сегодня" (доля — 2,7%, рейтинг — 0,7%).

7 октября также входит в ТОП-3 дня по лучшим показателям. Телеканал получил рекордную дневную долю — 3,5%, рейтинг — 0,5% (за 18+ — вся Украина) во время трансляции программ "Народ против" с Наташей Влащенко, "Украина Сегодня" и "Сегодня Утро".

"Украина 24" гордится результатами, которых команда канала достигла всего за 2 года информационного вещания. Мощные авторские программы, полномасштабные спецпроекты, международная деятельность, инновационные решения и всеукраинское признание — все это результат работы лучшей команды профессионалов, которая ежедневно работает ради каждого украинца. Впереди — еще лучшие результаты и уверенные победы.

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