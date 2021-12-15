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В Харькове на рынке произошла стрельба, есть пострадавшие: подробности На харьковском рынке двое мужчин устроили драку, во время которой прогремели выстрелы

Два человека пострадали во время драки со стрельбой в Харькове. Происшествие произошло на центральном рынке. Об этом сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Стало известно, что двое мужчин громко спорили на рынке. Свидетелями происшествия стали прохожие и местные продавцы. То, что людей вокруг было много, мужчин не смущало. Они начали драться, а дальше один из них достал оружие и начал стрелять.



Финал спора попал на аматорское видео. На кадрах было видно, как один из мужчин лежит на земле. Ему сразу вызвали скорую помощь. Нарушителя задержали очевидцы еще до приезда полиции.

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В сюжете также сообщается, что конфликт произошел между покупателем и продавцом электрооборудования. Одному из мужчин 63 года, а другому - 57. Стало известно, что покупатель с признаками алкогольного опьянения проявил агрессию в отношении продавца. На почве чего у них произошел спор - неизвестно.

По предварительной информации, нарушитель стрелял из пневматических пистолетов, которых у него было два.

По информации прокуратуры, продавец получил ранение ноги. От госпитализации он отказался. Также пострадал и нападавший. Он получил ушиб лица во время его задержания свидетелями происшествия.

Сейчас правоохранители выясняют, имел ли "стрелок" документы на оружие. Его уже задержала полиция. По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье хулиганство.

Напомним, в городе Вишневом Киевской области мужчина стрелял из пистолета по прохожим, после чего скрылся в квартире, которую пришлось брать штурмом. Об этом сообщалось в сюжете программы "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"Ни с того ни с сего в пределах 12:40–13:00 мужчина открыл огонь из пистолета по рабочим, которые налаживали электросети, и по прохожим. К счастью, он ни в кого не попал. Затем он зашел в многоквартирный дом, скрылся в одной из квартир и забаррикадировался. На место оперативно выехал полицейский спецназ КОРД, которому пришлось вырезать двери и врываться в квартиру, где и задержали стрелка", — передает корреспондент "Украина 24" с места событий.

Кроме того, 30 сентября в одном из сел Подольского района Одесской области вооруженный мужчина устроил стрельбу посреди улицы. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, нападающий из обреза охотничьего ружья начал стрелять и по ним, повредил машину.