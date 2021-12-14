18:20, Сегодня

"Не трогайте меня!" – дискуссия экспертов зашла за грань Политологи вступили в ожесточенный спор из-за России

Политологи Сергей Годный и Валерий Дымов, а также экс-нардеп Юрий Бублик в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" устроили перепалку, дискутируя о возможности примирения Украины с Россией.

Годный привел данные опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которому значительная часть украинцев поддержала тезис президента России Владимира Путина о "едином народе".

Годный: У нас огромное количество граждан не воспринимают доктрину построения Украины как "Антироссии".

Экс-нардеп от "Свободы" Юрий Бублик: Ничего общего мы с к*цпами не имеем.

Годный: В политике нет вечных врагов и вечных партнеров. Я считаю, что Россия теоретически после того, как Зеленский начнет переговоры с Российской Федерацией, если у нас будет патриотическая власть, достигнув определенных договоренностей, мы можем достичь потепления в отношениях.

Бублик: Друг, вы где-то заблудились.

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Политолог Валерий Дымов кладет Годному руку на плечо.

Годный: Не трогайте меня рукой.

Дымов: Я просто успокаиваю.

Ведущая Елена Чабак: Я скажу следующее – мне кажется, здесь звучат очень страшные вещи. Периодически некоторые российские каналы берут куски и затем вставляют у себя в шоу и обсуждают это. Вы можете вообразить, что то, что вы сказали, будет звучать сегодня в вечернем эфире?

Годный: Это право российских каналов, я их не смотрю, я говорю в Украине.

Чабак: Стыдно не будет?

Годный: Мне не может быть стыдно... Может ли Украина существовать в будущем, где у нее есть стратегический враг Российская Федерация?

Дымов: Может.

Годный: Расскажите мне, каким образом. Кто наш экономический партнер, с кем мы будем торговать?

Дымов: Ваш – я знаю, кто.

Подробности на видео:

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Напомним, народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обменялись обвинениями в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

Рабинович упрекнул Арахамию в том, что "слуги народа" не наказали нардепа Галину Третьякову за скандальные высказывания. В ответ Арахамия напомнил об уголовном преследовании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.