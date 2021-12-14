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Стрельба под Киевом: спецназ штурмовал квартиру Мужчина устроил стрельбу из пистолета по прохожим и пытался скрыться

В Вишневом Киевской области мужчина стрелял из пистолета по прохожим, после чего скрылся в квартире, которую пришлось брать штурмом. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"Ни с того ни с сего в пределах 12:40 – 13:00 мужчина открыл огонь из пистолета по рабочим, которые налаживали электросети, и по прохожим. К счастью, он ни в кого не попал. Затем он зашел в многоквартирный дом, скрылся в одной из квартир и забаррикадировался. На место оперативно выехал полицейский спецназ КОРД, которому просто пришлось вырезать двери и врываться в квартиру, где и задержали этого стрелка", - передает корреспондент "Украина 24" с места событий.

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Пока нет информации, был ли стрелок пьян или в наркотическом опьянении, здоров ли психически.

"Задержанный – молодой человек 1984 года рождения, зарегистрирован в Луганске, долгое время проживал в Одессе. Его действия следователи квалифицировали по ч. 4 ст. 206 "Хулиганство", ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы", - рассказал начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

На месте продолжает работать следственная группа.

Напомним, 30 сентября в одном из сел Подольского района Одесской области вооруженный мужчина устроил стрельбу посреди улицы. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, нападающий из обреза охотничьего ружья начал стрелять и по ним, повредил машину.