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"Работать просто нереально": предприниматели на протесте в Киеве выдвинули требования Предприниматели, вышедшие на протест в Киеве, объяснили, что им не нравится

Серьезная акция ФЛПов под стенами Верховной Рады - с утра в Киеве митинговали около тысячи человек почти со всей Украины. Дошло даже до перекрытия одной из главных магистралей – улицы Грушевского. Чем недовольны предприниматели, сообщается в сюжете программы "Сегодня новости" на телеканале "Украина 24".

Так, по словам корреспондента, недовольные люди сначала собрались на площади Конституции, где ожидали, что к ним выйдут народные депутаты, чтобы пообщаться и услышать требования предпринимателей. Люди, в частности, требовали, чтобы нардепы не голосовали за закон об обязательных кассовых аппаратах. Предприниматели жаловались, что именно это нововведение для них очень тяжелое бремя, когда они в бизнесе зарабатывают мало, а из-за приобретения и регистрации кассовых аппаратов будет сложнее вести отчетность.

"Хотим, чтобы отстрочили введение кассовых аппаратов. Ибо вести отчетность абсолютно всего будет очень тяжело. Я начал разбираться с этим: для этого нужно получить банковскую выписку, понять, какие платежки расчетные, а какие нет. Если ты ошибся – придет проверка и 200% штрафа от этой суммы", – говорит на митинге один из предпринимателей.

Митингующие в один голос утверждали, что кассовые аппараты пока не нужны и обращались к власти, чтобы отложили обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО, кассовых аппаратов) еще на год.

"Работать с фискальными аппаратами - нереально из-за штрафов. Просто атас", - говорит один из митингующих.

Предприниматели приехали из разных областей: Львов, Тернополь, Харьков, Чернигов, Херсон. Не дождавшись депутатов, люди прибегли к более радикальным методам протеста и зажгли файеры. А затем заблокировали улицу Грушевского.

Протестующие собираются отстаивать свою позицию до последнего и обещают новую акцию протеста в среду, 15 декабря.

Напомним, утром 30 ноября представители бизнеса вышли на акцию протеста с требованием к президенту и Верховной Раде поддержать и принять ряд законопроектов, а также упразднить обязательное введение фискальных регистраторов для малого бизнеса.

Акция проходила под зданием Верховной Рады, участие в ней принимали несколько сотен человек. В частности, участники акции призвали президента Владимира Зеленского поддержать, а Верховную Раду – зарегистрировать законопроекты №5371 и №5388, которые, по словам демонстрантов, должны осовременить и упростить трудовое законодательство, а также проект закона №5473, направленный на урегулирование вопроса рыночного надзора.

Добавим, что ранее Верховная Рада уже шла на уступки ФЛП и принимала законопроект 4439-д, которым отложила обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО, кассовых аппаратов) до 1 января 2022 года для определенных категорий ФЛП.