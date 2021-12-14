15:18, Сегодня

США должны изменить тактику санкций против России — посол Константин Елисеев рассказал, какие санкции эффективнее напугают Россию

О международных переговорах по Украине, которые состоятся на этой неделе в Бельгии, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Елисеев.

"На этой неделе Брюссель станет эпицентром обсуждений ситуации вокруг скопления российских войск, и это очень хорошо. Насколько я понимаю, планируется встреча Зеленского не только с Макроном. Я очень надеюсь, что будет встреча в трехстороннем формате с участием президента Украины, президента Франции и нового канцлера Германии. Это была бы важная встреча, на которой можно было бы скоординировать подходы и подумать, как запустить Нормандский формат. Также очень важно, что в четверг состоится саммит Европейского Союза, на котором в том числе будет обсуждаться Украина. Я надеюсь, что украинская дипломатия поработает, чтобы были приняты важные решения. В частности, насчет перспективы введения "адских" санкций, в том числе против "Северного потока-2". Я очень надеюсь, что президент Зеленский, который завтра примет участие в Саммите восточноевропейского партнерства, останется на 16 декабря и сделает все возможное, чтобы быть приглашенным на саммит Европейского Совета и чтобы скоординировать позиции со всеми 27 странами, поскольку необходим консенсус для введения мощных санкций", — сказал он.

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Дипломат рассказал, каким образом нужно вводить санкции против агрессора.

"Я считаю, что ЕС и США уже должны предложить тактику постепенного нарастания санкций, потому что после разговора Байдена с Путиным на прошлой неделе Россия не отвела свои войска, на Донбассе продолжаются обстрелы. Поэтому я думаю, по нарастающей нужно вводить санкции, чтобы Россия изменила свое поведение. Россия боится таких санкций, хотя делает вид, что они на нее не влияют. Однозначно они влияют. Но я думаю, кроме энергетических, экономических санкций, были бы еще более болезненные санкции против окружения Путина — родственников, детей, которые учатся в Европе. Думаю, это были бы более ощутимые санкции для Кремля", — сказал Елисеев.

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Напомним, ранее в США рассказали, какими могут быть новые санкции против России. Они могут затронуть окружение президента Владимира Путина и энергетические компании, а также предполагать отключение России от системы международных платежей SWIFT.

В настоящее время официальные лица рассматривают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.