12:26, Сегодня

Запад Украины замело снегом: какие регионы пострадали Из-за снега ряд населенных пунктов остался без электричества

Запад Украины заметает снегом — без света остались почти 250 сел и городов Украины. Причиной стал сильный порывистый ветер и налипание мокрого снега, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Больше всего от непогоды пострадали Львовская, Ивано-Франковская и Ровенская области. Там обильно идет снег уже второй день. Корреспондент "Украина 24" рассказал, какая ситуация сейчас в Ровно.

"Город понемногу приходит в себя после сильного вчерашнего снегопада, главные дороги уже расчистили. Заторы есть, но небольшие. Из-за большого количества снега в Ровно повалило почти десяток деревьев. Большие ветки падали на дороги прямо во время движения транспорта, деревья блокировали проезд. По данным спасателей, два дерева повредили припаркованные автомобили. Еще 10 раз спасатели выезжали вытягивать грузовики. А дорожники вынуждены были вывести на международные трассы тяжелую технику", — рассказал он.

Читайте также: Отдых в горах зимой: спасатели предупредили об опасностях

Самая сложная ситуация наблюдается на западе Ровенской области, где снегопад начался прошлой ночью. Заторы ситуативно возникают, в частности, из-за любителей летней резины, но сильных заторов нет, рассказали спасатели.

Сейчас движение по главным дорогам области восстановлено. Коммунальщики продолжают обрабатывать дороги от гололеда.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что зима в этом году ожидается морозной и будет сопровождаться вьюгами. По его словам, в первой декаде декабря возможны ледяные дожди, а во второй – небольшой снег. В конце декабря начнется настоящая новогодняя сказка, которая продлится до Крещения. Затем народный синоптик прогнозирует потепление.