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Кому нужна третья прививка от COVID-19: разъяснение от врача Людмила Мухарская рассказала, чем отличается дополнительная доза от бустерной

В Украине разрешили третью дозу вакцины против коронавируса. Кому и как ее нужно сделать, рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Во-первых, есть два варианта третьей дозы. Первая — дополнительная, о которой сейчас идет речь, и она показана людям, которые имеют недостаточно сильную иммунную систему и могут не отвечать или недостаточно отвечать на первые две дозы. А есть понятие бустерной дозы. Она будет вводиться позже всем остальным людям, у которых нет таких состояний, о которых я сказала. Врачи не будут специально предлагать предварительно сделать анализ на антитела, но каждый человек может по желанию сделать. Или врач скажет, а человек сам будет решать, делать исследование или просто сделать третью прививку", — объяснила она.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о вакцинации от COVID-19 дополнительной дозой людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Третью прививку от коронавируса рекомендуется сделать людям таких категорий: с ВИЧ-инфекцией; с онкологическими заболеваниями; после трансплантации органов; проходящим иммунодепрессивную терапию; проходящим иммуномодулирующую терапию; с иммунодефицитным состоянием.

Согласно рекомендациям, дополнительную дозу можно вводить по меньшей мере через 28 дней после второй дозы двудозной вакцины или первой дозы однодозной вакцины, но оптимальный срок — три месяца с момента получения последней дозы.