17:58, Сегодня

Коронавирус в Украине: Скалецкая рассказала, может ли быть рост заболеваемости "С вакцинацией ситуация серьезная и остается серьезной"

На сегодняшний день большинство из групп риска не вакцинированы от коронавируса, заявила в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Цифры, которые мы видим, - это хорошо, но они стимулированы определенными ограничениями и снова покрыли молодое и здоровое население, что очень хорошо, если мы стремимся к коллективному иммунитету. Но мы должны помнить об основной цели в условиях пандемии - сохранить жизнь людей, а значит, вакцинировать людей из группы риска. С ними уже год, когда мы говорим, что у нас есть дорожная карта вакцинации... не работают, нет той организации социальных служб и других государственных механизмов привлечения для объяснения, информирования организации вакцинации. И это то, что мы можем увидеть в 2022 году, - рост заболеваемости и летальности... С вакцинацией ситуация серьезная и остается серьезной", - рассказала она.

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По словам Скалецкой, сегодня среди ученых и эпидемиологов много дискуссий относительно бустерной дозы от коронавируса.

"Когда страны вводят дополнительную 3-ю дозу, они думают, что, не достигнув коллективного иммунитета, т.е. покрытия значительного количества населения вакцинацией, необходимо помочь поддержать эффект, который получили люди, проведя первые 2 вакцины. Т.е. это поддержание этого эффекта от вакцинации первыми двумя дозами. И чтобы его поддерживать, необходимо сделать дополнительную 3-ю прививку. Важно, что тот, у кого сформирован иммунитет, может его укрепить следующим дополнительным уколом. На сегодняшний день 3-й укол еще невозможно получить большинству населения".

Напомним, известный доктор Евгений Комаровский заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" подобрался к Украине вплотную.

"На сегодня "Омикрон" обнаружен практически в 50 странах. Он подобрался совсем вплотную к Украине. Он в России и Румынии. В Украине он наверняка тоже есть, но мы его пока тут не обнаружили. На сегодня от штамма "Омикрон" еще не умер ни один человек. Обращаю на это внимание. ЮАР, откуда все это началось, на сегодня констатирует, что "Омикрон" практически вытеснил "Дельту". Сегодня основная масса заболевших в ЮАР - это именно (пациенты со штаммом - ред.) "Омикрон". Но при этом нет роста смертности, а также нет увеличения потребления кислорода", — сказал Комаровский.

Ранее ученый из США Константин Чумаков рассказал о новом лекарстве против коронавируса.