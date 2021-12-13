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"Омикрон" в мире: эпидемиолог рассказала о новом штамме коронавируса "Возможно, паника была излишней"

В ситуации с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" лучше больше принять мер, чем не предпринять ничего. Об этом в эфире программы "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" рассказала эпидемиолог Екатерина Сояк.

"Сейчас мы действительно видим, что, возможно, паника была излишней, но меры, принятые в плане закрытия границ, и какие-то дополнительные мероприятия по инфекционному контролю не лишние", - сказала она.

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"На самом деле на сегодняшний день об "Омикроне" информации мало. Мы знаем, что он контагиознее, чем предыдущие штаммы, но действительно проходит в достаточно легкой форме. Это все, что мы на сегодня видим от стран, которые уже его зафиксировали", - рассказала эпидемиолог.

По ее словам, в Украине есть лаборатория, которая может выявлять "Дельта" и "Омикрон":

"Есть одна лаборатория, которая это может сделать, но, наверное, этого недостаточно для всей страны. И все равно какими-то частями мы отправляем еще образцы в другие страны".

Также она описала ситуацию с коронавирусом в Украине:

"Мы видим, что ситуация идет на спад. На сегодняшний день в стационарах меньше пациентов с тяжелыми формами. Я думаю, что переболела как раз та активная часть населения, которая была в общественных местах, на работе, в офисах и т.д. Но это абсолютно не означает, что мы можем полностью сейчас убрать все мероприятия по инфекционному контролю, потому что они по-прежнему актуальны. Мы можем войти в следующую волну, потому что у нас недостаточная иммунная прослойка для того, чтобы организовать такой хороший ответ пандемии".

Напомним, известный доктор Евгений Комаровский заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" подобрался к Украине вплотную.

"На сегодня "Омикрон" обнаружен практически в 50 странах. Он подобрался совсем вплотную к Украине. Он в России и Румынии. В Украине он наверняка тоже есть, но мы его пока тут не обнаружили. На сегодня от штамма "Омикрон" еще не умер ни один человек. Обращаю на это внимание. ЮАР, откуда все это началось, на сегодня констатирует, что "Омикрон" практически вытеснил "Дельту". Сегодня основная масса заболевших в ЮАР - это именно (пациенты со штаммом - ред.) "Омикрон". Но при этом нет роста смертности, а также нет увеличения потребления кислорода", — сказал Комаровский.

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